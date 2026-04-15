Königin Máxima macht USA-Trip zur Fashion-Show

Der USA-Trip der niederländischen Royals wird zur wahren Fashion-Show von Königin Máxima. Die Ehefrau von König Willem-Alexander glänzt in den Staaten nämlich mit einem großartigen Look nach dem anderen.
Dass Königin Máxima einen vorzüglichen Modegeschmack hat, das ist längst kein Geheimnis mehr. Kein Wunder also, dass die 54-Jährige beim USA-Trip der Oranje-Royals jetzt für ein wahres Fashion-Feuerwerk sorgte.
Statement-Farben und Hingucker-Stücke
Neben einem Besuch im Weißen Haus bei Donald Trump und Gattin Melania, Domino-Spielen in Miami und einer Stippvisite in einer Highschool in Philadelphia sorgten vor allem Máximas Looks für Staunen. Die Königin setzte dabei vor allem auf Statement-Farben, fließende Stoffe und einen Hauch von Business-Chic und jede Menge Eleganz.
So schlüpfte die schöne Ehefrau des niederländischen Königs bei den Terminen in Miami etwa in eine rote Bluse mit geschlitzten Ärmeln und V-Ausschnitt zu der sie eine farblich passende Wide-Leg-Hose kombinierte.
Highlights des Looks war aber nicht nur das knallige Rot des Looks, sondern auch ihre Accessoires: eine sommerliche Basttasche, passende Sandalen und große Quastenohrringe, die aus zahlreichen kleinen roten und weißen Perlen gefertigt wurden.
Eleganter Look beim Dinner mit Trump
Farbenfroh ging es übrigens auch beim ersten Termin der niederländischen Royals in Miami zu. Denn beim Besuch in einer öffentlichen Schule erschien Máxima in einem grasgrünen Look aus dünnem Pulli und Glockenrock mit großer Schleife, zu der sie lässige Sonnenbrillen sowie beige Accessoires kombinierte.
Auch beim Besuch im Weißen Haus glänzte Máxima mit ihrem Stil. Das Kleid, das sie für das Dinner mit den Trumps ausgewählt hatte, war in kräftigem Orange gehalten – der Nationalfarbe der Niederlande – und überzeugte durch seinen außergewöhnlichen Schnitt.
Grüntöne stehen Máxima besonders gut
Die Lieblingsfarbe von Máxima scheint momentan allerdings Grün zu sein. Denn schon an Tag 1 der USA-Reise des Königspaars setzte die Königin auf gleich zwei unterschiedliche Grüntöne. Bei der Landung zeigte sie sich in einem Look aus Hose, Shirt und Cape in einem kräftigen Dunkelgrün. Später schlüpfte sie in ein Kleid mit extravaganter Drapierung in einem warmen Olivton.
Wer übrigens denkt, Máxima habe für ihre USA-Looks die Kreditkarte glühen lassen, der irrt. Denn viele der Outfits, die sie in den vergangenen Tagen präsentierte, hatte die Königin schon in der Vergangenheit zumindest einmal bei öffentlichen Auftritten getragen.
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