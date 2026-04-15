Königin Máxima macht USA-Trip zur Fashion-Show

Grüntöne stehen Máxima besonders gut

Die Lieblingsfarbe von Máxima scheint momentan allerdings Grün zu sein. Denn schon an Tag 1 der USA-Reise des Königspaars setzte die Königin auf gleich zwei unterschiedliche Grüntöne. Bei der Landung zeigte sie sich in einem Look aus Hose, Shirt und Cape in einem kräftigen Dunkelgrün. Später schlüpfte sie in ein Kleid mit extravaganter Drapierung in einem warmen Olivton.