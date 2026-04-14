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Besuch im Weißen Haus

Königin Máxima stahl Melania Trump die Show

Royals
14.04.2026 13:07
Melania Trump hieß Königin Máxima am Montag im Weißen Haus willkommen.
Melania Trump hieß Königin Máxima am Montag im Weißen Haus willkommen.(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Das niederländische Königspaar ist zu Besuch in den USA und wurde am Montagabend von US-Präsident Donald Trump und seiner Ehefrau Melania im Weißen Haus zum Dinner empfangen. Und Königin Máxima glänzte an diesem Abend in einem ganz besonderen Kleid.

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Am Montag trafen König Willem-Alexander und Königin Máxima zum dreitägigen Arbeitsbesuch in den USA ein. Und gleich am ersten Tag stand ein Treffen und ein Dinner im Weißen Haus mit Donald Trump und seiner Ehefrau Melania auf dem Programm.

Hingucker-Kleid in Nationalfarbe
Und die Fotos beweisen: Modisch hatte die niederländische Königin bei diesem Treffen eindeutig die Nase vorn. Denn Máxima, die für ihren eleganten Stil bekannt ist, entschied sich für ein schmal geschnittenes Kleid in kräftigem Orange – die Nationalfarbe der Niederlande.

Königin Máxima und König Willem-Alexander besuchten Donald Trump und Gattin Melania zum Dinner ...
Königin Máxima und König Willem-Alexander besuchten Donald Trump und Gattin Melania zum Dinner im Weißen Haus.(Bild: EPA/SALWAN GEORGES / POOL)
Das niederländische Königspaar beim Plausch mit dem US-Präsidenten
Das niederländische Königspaar beim Plausch mit dem US-Präsidenten(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)

Das Kleid stammt vom dänischen Designer Claes Iversen, der für seine aufwendigen Couture-Kreationen bekannt ist. Auch Máximas Dress glänzte durch seinen außergewöhnlichen Schnitt. Die schmale Silhouette wurde nämlich mit einer diagonal gesetzten Drapierung aufgelockert. Ein schmaler Gürtel sorgte zudem dafür, dass die Taille der Königin betont wurde.

Zu dem Hingucker-Kleid kombinierte die 54-Jährige eine elegante Diamant-Brosche, ein Armband und funkelnde Ohrringe. Mit braunen Pumps von Gianvito Rossi und einer Clutch im gleichen Farbton rundete sie ihren Look ab.

Königin Máxima entschied sich für ein Kleid in der Nationalfarbe der Niederlande.
Königin Máxima entschied sich für ein Kleid in der Nationalfarbe der Niederlande.(Bild: EPA/SALWAN GEORGES / POOL)

Melania Trump trug hingegen ein weißes, midilanges Kleid mit floralen Stickereien in Schwarz, zu dem sie schwarze Pumps kombinierte. 

Willem-Alexander flog Máxima in die USA
Am Sonntag landeten die niederländischen Royals in Philadelphia, bevor sie weiter nach Washington reisten. Besonderer Clou: Der König saß als Co-Pilot selbst im Cockpit. Willem-Alexander gilt nämlich als passionierter Pilot und erwarb bereits 1985 seine Privatpilotenlizenz.

König Willem-Alexander und Königin Máxima bei der Ankunft in Philadelphia.
König Willem-Alexander und Königin Máxima bei der Ankunft in Philadelphia.(Bild: APA-Images / dana press / NL Beeld)
Der niederländische König saß beim Flug in die USA selbst im Cockpit.
Der niederländische König saß beim Flug in die USA selbst im Cockpit.(Bild: APA-Images / dana press / NL Beeld)

Später folgten die Berufspilotenlizenz und weitere Qualifikationen, weshalb er auch immer wieder Passagiermaschinen der KLM flog. Bis zuletzt saß er für die Fluglinie bis zu dreimal im Monat als Co-Pilot im Cockpit.

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Seinen vorerst letzten Flug mit einer Boeing 737 absolvierte der niederländische Monarch am 11. März. Da die Maschinen schrittweise bei KLM ausgemustert werden, muss sich Willem-Alexander nun auf den Airbus A321neo umschulen lassen.

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