Königin Máxima stahl Melania Trump die Show

Das Kleid stammt vom dänischen Designer Claes Iversen, der für seine aufwendigen Couture-Kreationen bekannt ist. Auch Máximas Dress glänzte durch seinen außergewöhnlichen Schnitt. Die schmale Silhouette wurde nämlich mit einer diagonal gesetzten Drapierung aufgelockert. Ein schmaler Gürtel sorgte zudem dafür, dass die Taille der Königin betont wurde.