Küken „Piepsi“ schlüpft aus einem Spar-Premium-Ei

„Ein Marder hat die 15 Hühner meiner Bekannten geholt, und ich wollte es endlich auch einmal versuchen, Küken selbst auszubrüten“, erzählt Jenny Irrasch. Das traurige Schicksal des Geflügels führte also vor einigen Wochen dazu, dass die Tierfreundin sich einen Brutautomaten bestellte. Ein Teil der Bruteier besorgte sie sich ganz klassisch von Hühnern, einen anderen Teil kaufte sie beim Spar in Brückl. „Ich wollte es einfach versuchen, ob es klappt.“ Mit einem Karton Premium-Eier bewaffnet, legte sie also los.