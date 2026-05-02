Historischer Villa wird neues Leben eingehaucht

Außergewöhnlich ist das Obergeschoss. Beim Betreten der verschiedenen Zimmer wird man in die Geschichte der letzten 100 Jahre zurückversetzt. „Der erste Stock soll vorerst als kleines Privatmuseum besucht werden können“, verrät die Gmünderin, die sich jetzt noch mitten in den Vorbereitungen und Renovierungsarbeiten befindet. „Es ist noch einiges zu tun. Das Haus stand ja doch einige Jahrzehnte leer.“ Doch bis zur Eröffnung Anfang August soll die Villa Marienheim, die nach der Urgroßmutter von Kohlmayr benannt ist, in neuem Glanz erstrahlen.