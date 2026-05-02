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200 Tage geöffnet

Buschenschenken starten in die Saison

Kärnten
02.05.2026 07:00
Ab sofort gibt’s wieder Brettljaus’n.
Ab sofort gibt’s wieder Brettljaus’n.(Bild: APA/APA Österreich Bild früher APA Basisdienst)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Die ersten Brettljaus’n stehen schon bereit: Mit Mai sperren viele Land- und Gastwirte ihre Gastgärten auf. Die meisten Buschenschenken haben sich das erste Mai-Wochenende ausgesucht, um ihre Tore zu öffnen.

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Süßmost, Schnaps, Salami, Speck und Holundersaft gehören zu einem Besuch bei einer Kärntner Buschenschank auf jeden Fall dazu. Mit dem Monatswechsel sperren auch viele der traditionellen Betriebe in ganz Kärnten endlich wieder auf!

Einer davon ist die Mostschenke Orasch in Kühnsdorf (Eberndorf). Seit den 1980ern ist der Familienbetrieb beliebt bei großen und kleinen Gästen. „Wir sind ein echter Familienbetrieb“, erklärt die Chefin. Vor Ort gibt es auch einen Spielplatz sowie Platz zum Toben für kleine Gäste. Die meisten der Produkte kommen aus der 68 Hektar großen Landwirtschaft mit Schweinen.

Genau das macht die heimischen Buschenschenken übrigens aus, denn sie sind keine Gastronomie-Betriebe im klassischen Sinn. „Wir haben einen Gewerbeschein und dürfen deswegen auch warme Speisen, Kaffee und Bier anbieten“, erklärt Orasch. Eine Besonderheit, denn grundsätzlich werden die Lokale von Landwirten betrieben. Zulässig sind deswegen auch nur Produkte, die aus den eigenen Wein- und Obstgärten oder Ställen stammen. Ausnahmen gibt es nur für Mineralwasser und typisch bäuerliche Mehlspeisen wie Krapfen und Pofesen.

Zitat Icon

Wir sind ein echter Familienbetrieb. Die meisten der Produkte, die bei uns auf den Tisch kommen, stammen aus unserer eigenen Landwirtschaft.

Familie Orasch, Kühnsdorf

Ein hartes Geschäft, wie auch Orasch weiß: „Die Personalsuche ist schwierig.“ Mit einer der Gründe warum statt einst noch mehrere Hundert Buschenschenken heuer nur noch knapp 50 ihre Tische aufstellen. Genau 200 Tage dürfen die Betrieb dann geöffnet halten.

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