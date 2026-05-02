Buschenschenken starten in die Saison

Genau das macht die heimischen Buschenschenken übrigens aus, denn sie sind keine Gastronomie-Betriebe im klassischen Sinn. „Wir haben einen Gewerbeschein und dürfen deswegen auch warme Speisen, Kaffee und Bier anbieten“, erklärt Orasch. Eine Besonderheit, denn grundsätzlich werden die Lokale von Landwirten betrieben. Zulässig sind deswegen auch nur Produkte, die aus den eigenen Wein- und Obstgärten oder Ställen stammen. Ausnahmen gibt es nur für Mineralwasser und typisch bäuerliche Mehlspeisen wie Krapfen und Pofesen.