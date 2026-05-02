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Mick Schumacher offenbart Folgen seines Unfalls

Motorsport
02.05.2026 08:33
Mick Schumacher hat nach einem Unfall mit Schmerzen zu kämpfen.
Mick Schumacher hat nach einem Unfall mit Schmerzen zu kämpfen.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mick Schumacher hat offenbart, dass er nach einem Unfall bei seinem IndyCar-Debüt mit einem Bruch im linken Handgelenk fährt. Ende des Jahres sei deshalb wahrscheinlich eine Operation nötig, so der Deutsche, der aktuell mit den Folgen seiner Verletzung zu kämpfen hat.

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„Leider ist mir in St. Petersburg nach dem Unfall ein Stück im Handgelenk abgebrochen, womit ich noch immer am Kämpfen bin. Das heißt, eigentlich komme ich aus dem Auto raus und habe Schmerzen, was natürlich suboptimal ist“, verrät Schumacher gegenüber Sky.

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Ende des Jahres stehe aber wohl eine Operation an, lässt Schumacher wissen. „einfach um das alles wieder zusammenzubringen. Es ist auf jeden Fall anstrengend und dementsprechend muss die rechte Hand im Moment ein bisschen mehr machen.“

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