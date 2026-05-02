Küchenbrand: 20-Jähriger schläft beim Kochen ein

Um 1.30 Uhr schrillten im Bezirk Klagenfurt-Land die Sirenen, nachdem es in den frühen Morgenstunden des 2. Mai zu einem Wohnungsbrand gekommen war. In der Marktgemeinde Köttmannsdorf dürfte nach ersten Erkenntnissen ein 20-Jähriger sein Essen auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen haben. Dieses verbrannte, wodurch sich in weiterer Folge ein Küchenbrand entwickelte.