Küchenbrand: 20-Jähriger schläft beim Kochen ein

Ein 20-Jähriger ist in der Nacht beim Kochen eingeschlafen, wodurch es in einer Wohnanlage in Köttmannsdorf (Kärnten) zu einem Küchenbrand gekommen ist. Vier Feuerwehren standen mit zehn Fahrzeugen im Einsatz.
Um 1.30 Uhr schrillten im Bezirk Klagenfurt-Land die Sirenen, nachdem es in den frühen Morgenstunden des 2. Mai zu einem Wohnungsbrand gekommen war. In der Marktgemeinde Köttmannsdorf dürfte nach ersten Erkenntnissen ein 20-Jähriger sein Essen auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen haben. Dieses verbrannte, wodurch sich in weiterer Folge ein Küchenbrand entwickelte.
„Aufgrund der gegebenen Örtlichkeiten positionierten wir uns auf der Ostseite des Objektes. Die Brandbekämpfung erfolgte in der Erstphase in einem kombinierten Innen- und Außenangriff. Parallel dazu wurde das Treppenhaus mittels Überdrucklüfter belüftet“, berichten die Florianis.
20-Jähriger beim Kochen eingeschlafen
Der junge Mann gab an, zum Zeitpunkt des Brandes geschlafen zu haben. Erst durch Atemnot sei er aufgewacht und habe die starke Verrauchung sowie das Feuer in der Küche bemerkt.
„Durch die starke Rauchentwicklung wurden sämtliche Wohnungen der Wohnanlage verraucht“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Die Freiwilligen Feuerwehren Köttmannsdorf, Maria Rain, Viktring und Wurdach konnten auch die angrenzenden betroffenen Wohnungen belüften und rauchfrei machen.
95 Florianis standen im Einsatz
„Die intensive Brandlast führte zudem dazu, dass es im unteren Bereich der Fassade zu einer Brandweiterleitung kam. Daher wurde in weiterer Folge der Fassadenbereich umfangreich geöffnet“, berichten die Feuerwehrkräfte weiter.
Der 20-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Abklärung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Insgesamt standen 95 Einsatzkräfte im Einsatz. Ob weiterer Sachschaden entstanden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.
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