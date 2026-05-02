Mopedlenker (14) nach Unfall ins Spital geflogen

Ein 14-jähriger Mopedlenker und sein Beifahrer (16) sind bei einem Unfall im Bezirk St. Veit an der Glan (Kärnten) verletzt worden. Der Rettungshubschrauber brachte den Lenker ins Spital.
Am Nachmittag des Staatsfeiertages kam es im Bezirk St. Veit an der Glan zu einem schweren Verkehrsunfall. Um 16.30 war ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen mit seinem Auto von Klagenfurt in Richtung Feldkirchen unterwegs.
Mopedlenker krachte in Pkw
Zur gleichen Zeit wollte ein 14-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit einem Moped von Gradenegg kommend nach links auf die Turracher Straße in Richtung Klagenfurt einbiegen. Auf dem Zweirad befand sich zudem ein 16-jähriger Beifahrer aus Klagenfurt.
„Dabei kam es im Kreuzungsbereich aus bislang unbekannter Ursache zu einer rechtwinkligen Kollision der beiden Fahrzeuge“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten.
Lenker wurde mit Rettungshubschrauber ins Spital geflogen
Der 14-jährige Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 ins LKH Villach geflogen. Sein 16-jähriger Mitfahrer wurde ebenfalls unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht.
Der 56-jährige Autofahrer und auch sein Beifahrer blieben bei der Kollision unverletzt. Alkoholtests bei beiden Fahrzeuglenkern verliefen negativ. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B95 musste im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt werden.
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