Mopedlenker (14) nach Unfall ins Spital geflogen

Mopedlenker krachte in Pkw

Zur gleichen Zeit wollte ein 14-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit einem Moped von Gradenegg kommend nach links auf die Turracher Straße in Richtung Klagenfurt einbiegen. Auf dem Zweirad befand sich zudem ein 16-jähriger Beifahrer aus Klagenfurt.