„Schwachsinnig!“ Kühbauer-Ärger trotz Cup-Erfolg

Neben der großen Freude über den Erfolg im ÖFB-Cup herrscht beim LASK und Trainer Didi Kühbauer auch Unverständnis über die Spielansetzung in der Bundesliga. Dass man nach dem Final-Fight am Freitag, gleich am Montag wieder gegen Rapid antreten muss (ab 20.30 Uhr im Sportkrone.at-Liveticker), sorgt durchaus für Ärger. „Die Terminisierung ist einfach schlecht“, echauffiert sich Kühbauer. Immerhin kämpft sein Team noch um das Double.