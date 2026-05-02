Abschied vom Tier: Die Liebe wiegt den Schmerz auf

Der Tag kommt

Und dann kommt er, dieser eine Moment, den man so gefürchtet hat. Ja, wir alle wissen, dass unsere Tiere uns nur auf Zeit begleiten. Dass ihr Leben kürzer ist als unseres. Aber all das Wissen hilft nicht, wenn es so weit ist, denn wir sind nie darauf vorbereitet. Ich musste mich vor wenigen Tagen von meinem Kater „Herrn Brösel“ verabschieden. Der Schmerz ist groß – so wie es vielen Tierhaltern geht, die ihren Liebling über die Regenbogenbrücke gehen lassen mussten.