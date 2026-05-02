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Maggies Kolumne

Abschied vom Tier: Die Liebe wiegt den Schmerz auf

Tierecke
02.05.2026 08:30
In ihrer monatlichen Kolumne schreibt „Krone“-Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner über Themen ...
In ihrer monatlichen Kolumne schreibt „Krone“-Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner über Themen rund um Tiere – diesmal über den schmerzhaften Abschied von einem geliebten Weggefährten.(Bild: Krone KREATIV/Entenfellner)
Porträt von Tierecke
Von Tierecke

Ein Geräusch, das plötzlich fehlt. Eine Gewohnheit, die ins Leere läuft. Ein Lieblingsplatz, der auf einmal leer bleibt – und ein Gefühl zwischen tiefer Dankbarkeit und schmerzhaftem Verlust. Es gibt diesen Moment, den jeder Tierhalter fürchtet – und immer verdrängt.

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Jeder von uns weiß ganz genau, wann und wo er seinen tierischen Liebling das erste Mal gesehen hat. Dieser erste Blick, bei dem man sich noch gar nicht vorstellen kann, wie sehr sich das Leben verändern wird.

Wie sehr dieses Wesen das Herz berühren wird – wie groß, tief und innig Liebe sein kann. Es ist nicht nur ein Tier. Es ist ein Familienmitglied, bester Freund und Seelentröster. Es ist dein Zuhause, ein Stück von dir selbst.

Der Tag kommt
Und dann kommt er, dieser eine Moment, den man so gefürchtet hat. Ja, wir alle wissen, dass unsere Tiere uns nur auf Zeit begleiten. Dass ihr Leben kürzer ist als unseres. Aber all das Wissen hilft nicht, wenn es so weit ist, denn wir sind nie darauf vorbereitet. Ich musste mich vor wenigen Tagen von meinem Kater „Herrn Brösel“ verabschieden. Der Schmerz ist groß – so wie es vielen Tierhaltern geht, die ihren Liebling über die Regenbogenbrücke gehen lassen mussten.

Für das Herz immer zu kurz
Was bleibt, ist die Erinnerung – vielleicht in Form einer Urne oder eines Pfotenabdrucks. Aber in Wahrheit ist das Größte, das bleibt, die Liebe. Diese unglaublich große Liebe. In diesem Schmerz liegt auch die Erkenntnis, dass die Zeit nie gereicht hätte. Egal, wie viele Jahre man gemeinsam gehabt hätte – es wäre immer zu früh gewesen.

Doch selbst mit dem Wissen, wie es endet, würden wir uns immer wieder für sie entscheiden. Weil jede Sekunde, jede Streicheleinheit und ihre bedingungslose Liebe es wert sind.

Ihre Maggie Entenfellner

Dankbarkeit für die Jahre mit „Herrn Brösel“.
Dankbarkeit für die Jahre mit „Herrn Brösel“.(Bild: M. Entenfellner)

Ein emotionaler Katzen-Podcast, der unter die Haut geht.

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