Schwere Geburt: Hebammen ringen um mehr Rechte

Sie verstehen sich als Lotsinnen durch die emotionale und körperliche Achterbahnfahrt von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Die Gesundheitsbürokratie lege ihnen aber Steine in den Weg, klagen Hebammen-Verbände. In der Steiermark ortet man erste Signale in die richtige Richtung, doch der Kampf um mehr Rechte ist eine schwere Geburt.
Sie sind für zahllose Schwangere und frischgebackene Mütter die wichtigsten Bezugspersonen in einer Lebensphase, die mit Nervenflattern, Ungewissheit und nicht zuletzt Schmerzen verbunden ist: Hebammen, die durch die aufreibende Zeit rund um die Entbindung geleiten. Das könnten sie ihrer Expertise gemäß vor, während und nach dem „Tag X“ tun – könnten, denn im Berufsalltag sind ihnen recht enge Grenzen gesetzt.
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