Schwere Geburt: Hebammen ringen um mehr Rechte

Sie sind für zahllose Schwangere und frischgebackene Mütter die wichtigsten Bezugspersonen in einer Lebensphase, die mit Nervenflattern, Ungewissheit und nicht zuletzt Schmerzen verbunden ist: Hebammen, die durch die aufreibende Zeit rund um die Entbindung geleiten. Das könnten sie ihrer Expertise gemäß vor, während und nach dem „Tag X“ tun – könnten, denn im Berufsalltag sind ihnen recht enge Grenzen gesetzt.