Greenpeace: Belastetes Material endlich entfernen

Faustgroße Brocken vor Krippe

So würden etwa noch immer teils faustgroße Asbest-Brocken beim Gehweg vor der Kinderkrippe Oberwart liegen. Auch der belastete Asphalt beim Skatepark in Rechnitz sei noch immer dort. Bei der Klinik Oberwart sei zwar die betroffene Baustellenfläche abgedeckt worden, neben den Parkplätzen liegt aber weiter asbestbelasteter Schotter offen im Bankett, heißt es.