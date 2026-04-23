Mädchen prallte nach Überschlag mit Kopf auf Boden

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwochnachmittag in der Tiroler Gemeinde Alpbach! Dort stürzte ein vierjähriges Mädchen mit ihrem Rad und überschlug sich dabei. Sie prallte mit dem Kopf auf den Asphalt und wurde mit dem Heli in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
Die Vierjährige war gegen 17.35 Uhr unter Aufsicht ihrer Mutter im Ortsteil Inneralpbach mit dem Fahrrad auf einer Gemeindestraße sowie auf dem Vorplatz eines Wohnhauses unterwegs. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte.
In weiterer Folge, so die Polizei, überschlug sich das Mädchen und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt auf. „Zum Unfallzeitpunkt trug sie einen Fahrradhelm“, so die Exekutive.
Mit Verletzungen in Klinik
Das Kind war nach dem Unfall bei Bewusstsein. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde die Vierjährige mit erheblichen Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.
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