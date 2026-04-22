„Die Regierung geht auf die Pensionen los“

Für das Volksbegehren zugunsten der älteren Generation macht die FPÖ mobil. Drei Eckpunkte sind der Partei dabei besonders wichtig.
„Unseren Großeltern wurde noch gesagt, arbeite hart und zahle deine Beiträge, im Alter wird für dich gesorgt. An diese Abmachung mit der Gesellschaft hält sich der Staat nicht mehr!“ FPÖ-Landesobmann Alexander Petschnig wirft der Bundesregierung „Vertragsbruch“ vor. Volle Unterstützung erhält das Pensionisten-Volksbegehren von Fritz Kinzlbauer.
Abgeltung der Inflation gefordert
Der Initiator verweist auf drei Eckpunkte: „Wir wollen eine gesetzliche Verankerung der Abgeltung der Inflation. Wer ein Leben lang ins System eingezahlt hat, hat Anspruch darauf, dass diese Leistung in fairer Höhe abgegolten wird.“ Zweitens: ein würdiges Leben im Alter ohne Zwang zu digitalen Amtswegen. „Einem Fremden, der über die Grenze kommt und nicht einmal um Asyl ansucht, wird sofort ein analoges Info-Schreiben in die Hand gedrückt, auf dem vermerkt ist, wie er Hilfe erhält.
Versorgung sichern
Pensionisten werden hingegen unter Druck gesetzt, Ansuchen für Heizkostenzuschüsse sind nur digital erlaubt“, kritisiert Kinzlbauer. Gefordert wird ein analoger Zugang zu Förderungen. „Mehr Fairness“, will Andrea Schartel, FPÖ-Seniorensprecherin im Nationalrat. Drittens: Ob Pflege oder Krankheit – der Zugang zu umfassender medizinischer Versorgung muss im Alter gesichert sein. Die Zahl der Volksbegehren-Befürworter ist nach einer Woche bereits fünfstellig.
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