„Die Regierung geht auf die Pensionen los“

Abgeltung der Inflation gefordert

Der Initiator verweist auf drei Eckpunkte: „Wir wollen eine gesetzliche Verankerung der Abgeltung der Inflation. Wer ein Leben lang ins System eingezahlt hat, hat Anspruch darauf, dass diese Leistung in fairer Höhe abgegolten wird.“ Zweitens: ein würdiges Leben im Alter ohne Zwang zu digitalen Amtswegen. „Einem Fremden, der über die Grenze kommt und nicht einmal um Asyl ansucht, wird sofort ein analoges Info-Schreiben in die Hand gedrückt, auf dem vermerkt ist, wie er Hilfe erhält.