Eltern sperren ihren Sohn aus und fürchten sich

Eine „biologische Tatsache“

Ja, es stimme schon, dass er zu Schimpftiraden neige, sagt der Nordburgenländer. „Aber vom Umbringen war nicht die Rede. Ich habe nur zu ihr gemeint, dass sie ohnehin vor mir sterben wird. Das ist statistisch gesehen eine biologische Tatsache und keine Drohung.“ Erfolglos habe er versucht, sich übers Garagendach Zutritt zu verschaffen. „Dann bin ich heimgefahren und 20 Polizisten standen vor mir.“