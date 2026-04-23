„Wir dürfen nun nicht die Nerven schmeißen!“

„Wir brauchen jetzt nicht alles schlechtzureden, weil wir in vier Tagen gegen Ried nur einen Punkt geholt haben“, tritt GAK-Trainer Ferdl Feldhofer auf die Bremse. „Ganz im Gegenteil. Wir haben das 1:2 bereits genau analysiert und der Fokus ist auf den WAC gerichtet. Wir haben in Wolfsberg die Chance, einen riesengroßen Schritt zu machen. In zwei Runden könnten wir rechnerisch den Klassenerhalt fixiert haben.“