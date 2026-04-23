Zecken früh dran – Impfung ist wichtiger denn je

Ob die frühe Aktivität der Spinnentiere ein Hinweis auf eine stärkere Zeckensaison sein könnte, lässt sich derzeit laut Gesundheitsministerium nicht sagen. Die kleinen Quälgeister krabbeln jedenfalls bereits ab 8 Grad Celsius herum. Astrid Pfeifenberger, Allgemeinmedizinerin in Oberwart, bemerkt oft Unvermögen seitens der Patienten: „Dass ich mit 4 bis 5 Zecken heimkomme, wenn ich mit meinen Hunden spazieren gehe, ist nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist, dass immer weniger Menschen sich selbst einen Zeck herausholen können. Da wird zum Teil einfach ein Pflaster darübergeklebt.“ Die Zecken sollten immer so schnell wie möglich entfernt werden. Bleibt der Kopf drin, sollte ihn ein Arzt entfernen.