Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Risiko im Burgenland

Zecken früh dran – Impfung ist wichtiger denn je

Burgenland
23.04.2026 05:00
(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Der Klimawandel unterstützt die Aktivität der gefährlichen Blutsauger. Mediziner im Burgenland raten zur FSME-Impfung und zur raschen Entfernung nach jedem Biss, um Infektionsrisiken zu verringern.

0 Kommentare

Insgesamt 15 Zecken fand eine Wochenendhausbesitzerin in Rechnitz nach der Gartenarbeit auf ihrem Körper, wie sie der „Krone“ geschockt berichtete. Die Zeckensaison hat begonnen, weiß auch Ärztekammer-Vizepräsident Michael Schriefl: „Die Zecken sind heuer schon sehr früh dran. Da wir im Burgenland Epidemiegebiet für FSME sind, ist die Impfung wirklich wichtig.“

Ärztekammer-Vize Michael Schriefl rät zur Impfung.
Ärztekammer-Vize Michael Schriefl rät zur Impfung.(Bild: Ärztekammer für Burgenland©)

Ob die frühe Aktivität der Spinnentiere ein Hinweis auf eine stärkere Zeckensaison sein könnte, lässt sich derzeit laut Gesundheitsministerium nicht sagen. Die kleinen Quälgeister krabbeln jedenfalls bereits ab 8 Grad Celsius herum. Astrid Pfeifenberger, Allgemeinmedizinerin in Oberwart, bemerkt oft Unvermögen seitens der Patienten: „Dass ich mit 4 bis 5 Zecken heimkomme, wenn ich mit meinen Hunden spazieren gehe, ist nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist, dass immer weniger Menschen sich selbst einen Zeck herausholen können. Da wird zum Teil einfach ein Pflaster darübergeklebt.“ Die Zecken sollten immer so schnell wie möglich entfernt werden. Bleibt der Kopf drin, sollte ihn ein Arzt entfernen.

Zitat Icon

Ungewöhnlich ist, dass immer weniger Menschen sich selbst einen Zeck herausholen können. Da wird zum Teil einfach ein Pflaster darübergeklebt

Astrid Pfeifenberger, Allgemeinmedizinerin in Oberwart

Vermutlich ist es der guten Durchimpfungsrate zu verdanken, dass es im Vorjahr lediglich einen FSME-Fall im Burgenland gegeben hat. Zecken können Menschen allerdings mit zehn verschiedenen Krankheiten infizieren. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) überwacht die Situation: Demnach übertragen etwa 20 Prozent der Zecken Borreliose. Wird eine Zecke nicht entfernt, verteilen sich die Borrelien nach etwa ein bis zwei Tagen im menschlichen Blutkreislauf. Die Zecken sind ab Februar aktiv.

Es gibt 18 heimische Arten, die häufigsten sind gemeiner Holzbock, Auwaldzecke und Reliktzecke. Voriges Jahr wurden auch 9 Riesenzecken (Hyalomma) gezählt, die teils aus dem Ausland eingeschleppt wurden. Wer die Erfassung der Arten unterstützen möchte, kann tote Exemplare mit Klebestreifen auf Papier fixiert in ein Briefkuvert für Gefahrgut (bei der Post) stecken und an die AGES (Währinger Straße 25a, 1090 Wien) schicken. Lebende Zecken können dort, ausbruchssicher verpackt, auch zur Bestimmung abgegeben werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
23.04.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
9° / 18°
Symbol stark bewölkt
Güssing
2° / 18°
Symbol wolkig
Mattersburg
8° / 18°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
7° / 19°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
7° / 18°
Symbol wolkig

krone.tv

Patrouillenboote der Revolutionsgarden
Trotz Fahrerlaubnis?
Irans Revolutionsgarden beschießen Tanker
In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
163.921 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
142.700 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
125.479 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1558 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
1055 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
1043 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Mehr Burgenland
Ergebnis entscheidend
Rattengift im Babybrei: Warten auf Höhe der Dosis!
Zank um Herzchirurgie
Nach Widerstand gibt es jetzt doch Rückendeckung
Initiative für Ältere
„Die Regierung geht auf die Pensionen los“
Prozess in Eisenstadt
Eltern sperren ihren Sohn aus und fürchten sich
600 km Wanderweg
Per Pedes von Neusiedl am See nach Weer in Tirol
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf