Auto rammte Mauer und musste gesichert werden

Zugetragen hat sich der Vorfall am späten Mittwochabend gegen 21.30 Uhr in Zwischenwasser. Ein junger Pkw-Lenker war auf der Arkenstraße in Richtung Rankweil unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei rammte das Fahrzeug eine niedere Begrenzungsmauer. In der Folge wurde der rechte Vorderreifen schwer beschädigt und das Auto rutschte rund 26 Meter weiter, ehe es bei zwei Zaunpfeilern zum Stillstand kam.