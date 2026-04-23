Auto rammte Mauer und musste gesichert werden

Ein junger Autolenker ist am Mittwochabend in Zwischenwasser (Vorarlberg) von der Straße abgekommen. Sein Fahrzeug prallte gegen eine Begrenzung, schlitterte über einen Vorplatz und drohte, in einen Bach zu stürzen. Der Mann wurde von der Polizei auf seine Fahrtauglichkeit überprüft.
Zugetragen hat sich der Vorfall am späten Mittwochabend gegen 21.30 Uhr in Zwischenwasser. Ein junger Pkw-Lenker war auf der Arkenstraße in Richtung Rankweil unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei rammte das Fahrzeug eine niedere Begrenzungsmauer. In der Folge wurde der rechte Vorderreifen schwer beschädigt und das Auto rutschte rund 26 Meter weiter, ehe es bei zwei Zaunpfeilern zum Stillstand kam.
Feuerwehr sicherte Unfallstelle
Der Wagen kippte dabei nach rechts und drohte, in einen kleinen Bach zu stürzen. Die alarmierte Feuerwehr Zwischenwasser sicherte den Pkw und zog ihn mittels Seilwinde zurück auf einen Parkplatz. Anschließend kümmerten sich die Einsatzkräfte um die Bindung ausgelaufener Betriebsmittel und die Säuberung der Unfallstelle. Der Verkehr wurde für die Dauer des Einsatzes einseitig vorbeigeleitet.
Beamte der Polizeiinspektion Rankweil nahmen den Lenker für eine Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit mit auf die Dienststelle.
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