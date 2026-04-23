Große Fußball-Causa: Wer bekommt den Zuschlag?

Ist eine Zusammenarbeit mehrerer Parteien denkbar?

Genau das stellte der BSK per Schreiben an die Fraktionen – neben einem Versuch, noch einmal auf Stimmenfang zu gehen – in den vergangenen Tagen noch in den Raum. Es darf aber stark bezweifelt werden, dass es in der aktuellen personellen Konstellation zu einer Zusammenarbeit – etwa zwischen BSK und Skiclub – kommen könnte. Somit gilt am großen Tag X: alles oder nix!