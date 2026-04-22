Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewinn brach aber ein

Trotz Konsumflaute setzte Rewe 100 Milliarden um

Wirtschaft
22.04.2026 16:09
Die Rewe Group meldete einen Umsatzrekord, der Gewinn brach allerdings ein.
Die Rewe Group meldete einen Umsatzrekord, der Gewinn brach allerdings ein.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Handels- und Touristikkonzern Rewe hat im Vorjahr trotz der Konsumflaute erstmals die 100-Milliarden-Umsatzgrenze übersprungen.  Im Bereich Lebensmittel sei Rewe gut ins Jahr gestartet, das Ostergeschäft etwa habe deutlich über dem Vorjahr gelegen, hieß es am Mittwoch in Köln.

0 Kommentare

Rewe-Chef Lionel Souque äußerte sich zum laufenden Jahr zuversichtlich, auch wenn die Tourstik-Tochter Dertour, die 2025 um 18 Prozent zulegte, im März nach Beginn des Iran-Kriegs ausgebremst wurde. „Wir planen schon drei, vier Prozent mehr Umsatz zu machen, und das Ergebnis wollen wir wieder leicht steigern“, sagte er am Mittwoch.

„Über 12.000 Gäste zurückgeholt“
Das Touristik-Geschäft sei in den ersten beiden Monaten des Jahres sehr gut gelaufen, nach Ausbruch des Krieges im Nahen Osten allerdings sehr schlecht. „In einem großen Kraftakt haben wir über 12.000 Gäste zurückgeholt“, unter anderem aus dem Nahen Osten und anderen Destinationen wie Bangkok, Mauritius und den Malediven.

Aktuell seien die Kunden sehr vorsichtig bei ihren Buchungen und mieden, was südöstlich von Deutschland liege, selbst Griechenland und die Türkei. Dafür rückten andere südeuropäische Länder wieder in den Mittelpunkt, wie Italien, Spanien und Portugal. Die Türkei und Ägypten dürften aber ihre Preise senken, um die Touristen anzulocken. „Wir glauben, dass die Leute kurzfristig wieder buchen werden.“

TUI schraubte Gewinnziel runter
Am Mittwoch hatte der Reisekonzern TUI wegen des Iran-Kriegs sein Gewinnziel für 2026 eingedampft und berichtet, die geopolitische Lage führe zu einer Verschiebung der Nachfrage vom östlichen in den westlichen Mittelmeerraum.

Im vergangenen Jahr stemmte sich Rewe gegen die Konsumzurückhaltung und hievte den Gesamtaußenumsatz mit einem Plus von vier Prozent auf 100,4 Milliarden Euro. Gestiegene Kosten sowie Investitionen in neue Kundenprogramme drückten das operative Ergebnis (Ebita) allerdings auf rund 1,5 Milliarden Euro von knapp zwei Milliarden Euro. Finanzvorstand Telerik Schischmanow erklärte, neben den Investitionen und gestiegenen Personal- und Sachkosten habe der harte Wettbewerb im Lebensmittelhandel das Ergebnis belastet. Der Jahresüberschuss halbierte sich auf 525 Millionen Euro.

Lesen Sie auch:
Kreuzfahrten werden im nächsten Winter Ersatzziele in der Karibik oder auf den Kanarischen ...
Urlaub buchen
Iran-Krieg veränderte heuer die Reiseziele
14.04.2026
„Es ist sehr ruhig“
Teuerung und Konflikt in Nahost dämpfen Reiselust
17.04.2026

Touristik-Tochter treibt an
Zum Wachstum trugen fast alle Sparten bei. Besonders kräftig legte die Touristiktochter Dertour zu, deren fakturierter Umsatz um 18 Prozent auf 10,8 Milliarden Euro kletterte. Souque zufolge wächst bei Reisenden der Wunsch nach „erschwinglichem Luxus“. Ein wichtiger Pfeiler des Erfolgs waren zudem die selbstständigen Rewe-Kaufleute, die ihren Umsatz um 7,2 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro steigerten. Während die Rewe-Supermärkte um drei Prozent zulegten, behauptete sich die Discount-Tochter Penny im Preiskampf mit einem Plus von 0,7 Prozent nur knapp. Das Baumarkt-Geschäft ging angesichts der Konsumflaute um zwei Prozent zurück.

Die Rewe Group will im laufenden Geschäftsjahr rund drei Milliarden Euro investieren nach 2,5 Milliarden Euro im abgelaufenen Jahr. Schwerpunkte seien die Modernisierung von Märkten sowie die Digitalisierung und der Ausbau der Logistik.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
22.04.2026 16:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Patrouillenboote der Revolutionsgarden
Trotz Fahrerlaubnis?
Irans Revolutionsgarden beschießen Tanker
In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
161.864 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
132.250 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
120.652 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1253 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
1035 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
1015 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Mehr Wirtschaft
Kerosin-Kosten
Lufthansa streicht 20.000 Flüge, AUA übernimmt
Gewinn brach aber ein
Trotz Konsumflaute setzte Rewe 100 Milliarden um
Autonome Kampfdrohnen:
Rüstungsriese schnappt sich Milliardenauftrag
Verlust geringer
Wie Boeing sich aus der Krise kämpfen will
Zahlen aus Deutschland
Vier von zehn Bierbrauern kämpfen ums Überleben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf