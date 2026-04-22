Trotz Konsumflaute setzte Rewe 100 Milliarden um

Aktuell seien die Kunden sehr vorsichtig bei ihren Buchungen und mieden, was südöstlich von Deutschland liege, selbst Griechenland und die Türkei. Dafür rückten andere südeuropäische Länder wieder in den Mittelpunkt, wie Italien, Spanien und Portugal. Die Türkei und Ägypten dürften aber ihre Preise senken, um die Touristen anzulocken. „Wir glauben, dass die Leute kurzfristig wieder buchen werden.“

TUI schraubte Gewinnziel runter

Am Mittwoch hatte der Reisekonzern TUI wegen des Iran-Kriegs sein Gewinnziel für 2026 eingedampft und berichtet, die geopolitische Lage führe zu einer Verschiebung der Nachfrage vom östlichen in den westlichen Mittelmeerraum.

Im vergangenen Jahr stemmte sich Rewe gegen die Konsumzurückhaltung und hievte den Gesamtaußenumsatz mit einem Plus von vier Prozent auf 100,4 Milliarden Euro. Gestiegene Kosten sowie Investitionen in neue Kundenprogramme drückten das operative Ergebnis (Ebita) allerdings auf rund 1,5 Milliarden Euro von knapp zwei Milliarden Euro. Finanzvorstand Telerik Schischmanow erklärte, neben den Investitionen und gestiegenen Personal- und Sachkosten habe der harte Wettbewerb im Lebensmittelhandel das Ergebnis belastet. Der Jahresüberschuss halbierte sich auf 525 Millionen Euro.