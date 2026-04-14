Iran-Krieg veränderte heuer die Reiseziele

Pauschalreisen nach Fernost mit geänderten Umstiegen

Ochsenhofer, sieht die Buchungssituation entspannt: „Die Nachfrage ist zurückhaltend bei Neubuchungen. März bis April ist eher die Buchungszeit für Weihnachten. Die Sommerbuchungen waren im März, vor dem Krieg.“ Bei Pauschalreisen nach Fernost muss man Israel und den Persischen Golf großräumig umfliegen. Hier werde es Umbuchungen geben. Laut Ochsenhofer sind im Sommer Ziele in der Ägäis, in der Adria oder im westlichen Mittelmeer, wie etwa die Balearen, nicht beeinflusst. „Der östliche Teil Zyperns und die türkische Riviera, die müssen eher schauen, wie es im Sommer weitergeht.“

Mit Flexioption sicherer und möglicherweise günstiger

Sie hat einen Tipp für Pauschalreisen: „Wer mit Flexioption bucht, der kann für rund 99 Euro für die ganze Familie bis zu zwei Wochen vorher ohne Angabe des Grundes umbuchen oder stornieren. Bei Linienflügen sind es etwa vier Wochen. Umbuchen ohne Grund geht aber nicht bei einer Stornoversicherung.“ Die Flexioption bringe nicht nur Sicherheit, sondern auch die Möglichkeit für echte Schnäppchen: „Wer jetzt bucht, bekommt die Pauschalreise noch günstig – es wird sicher teurer. Dazu kommt aber, dass derzeit große Mengen Flugkapazitäten unvergeben sind. Sollte der Krieg beendet werden, könnten die rasch frei werden.“ Dann gibt es wahrscheinlich Super-Angebote, die sich holen kann, wer kurzfristig umbucht.