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Iran-Krieg veränderte heuer die Reiseziele

Burgenland
14.04.2026 06:00
Kreuzfahrten werden im nächsten Winter Ersatzziele in der Karibik oder auf den Kanarischen ...
Kreuzfahrten werden im nächsten Winter Ersatzziele in der Karibik oder auf den Kanarischen Inseln ansteuern. Den Persischen Golf können Touristen nicht mehr buchen.(Bild: Darryl Brooks)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Wer jetzt Geld für die Ferien ausgibt, der sollte nachdenken, wie und wo er bucht. Reisebüros bieten Sicherheit und gute Alternativen bei Umbuchungen. Reedereien haben mehr Klassisches im Programm.

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Seit im Iran der Krieg tobt, müssen viele Reiselustige ihre Pläne gründlich überdenken. Dubai ist als beliebtes Reiseziel vorerst gestrichen – kein Veranstalter fliegt hin und „das wird für die gesamte Golfregion so bleiben, solange die Reisewarnung des Außenministeriums aufrecht ist“, weiß Jutta Ochsenhofer, Branchenobfrau der Reisebüros in der Wirtschaftskammer Burgenland. Derzeit seien speziell Umsteigeverbindungen mit Zielen im Indischen Ozean betroffen, wie etwa Thailand, Malediven oder Mauritius.

Jutta Ochsenhofer rät zu Profis.
Jutta Ochsenhofer rät zu Profis.(Bild: Foxtours/Muik)

Pauschalreisen nach Fernost mit geänderten Umstiegen
Ochsenhofer, sieht die Buchungssituation entspannt: „Die Nachfrage ist zurückhaltend bei Neubuchungen. März bis April ist eher die Buchungszeit für Weihnachten. Die Sommerbuchungen waren im März, vor dem Krieg.“ Bei Pauschalreisen nach Fernost muss man Israel und den Persischen Golf großräumig umfliegen. Hier werde es Umbuchungen geben. Laut Ochsenhofer sind im Sommer Ziele in der Ägäis, in der Adria oder im westlichen Mittelmeer, wie etwa die Balearen, nicht beeinflusst. „Der östliche Teil Zyperns und die türkische Riviera, die müssen eher schauen, wie es im Sommer weitergeht.“

Mit Flexioption sicherer und möglicherweise günstiger
 Sie hat einen Tipp für Pauschalreisen: „Wer mit Flexioption bucht, der kann für rund 99 Euro für die ganze Familie bis zu zwei Wochen vorher ohne Angabe des Grundes umbuchen oder stornieren. Bei Linienflügen sind es etwa vier Wochen. Umbuchen ohne Grund geht aber nicht bei einer Stornoversicherung.“ Die Flexioption bringe nicht nur Sicherheit, sondern auch die Möglichkeit für echte Schnäppchen: „Wer jetzt bucht, bekommt die Pauschalreise noch günstig – es wird sicher teurer. Dazu kommt aber, dass derzeit große Mengen Flugkapazitäten unvergeben sind. Sollte der Krieg beendet werden, könnten die rasch frei werden.“ Dann gibt es wahrscheinlich Super-Angebote, die sich holen kann, wer kurzfristig umbucht.

Zitat Icon

Derzeit sind große Mengen Flugkapazitäten unvergeben. Sollte der Krieg beendet werden, könnten die rasch frei werden.

Jutta Ochsenhofer, Foxtours

Reisebüro hat immer Ansprechperson
 Ochsenhofer rät zur Buchung bei Profis: „Im Reisebüro ist man nicht nur da klar im Vorteil. Bei Änderungen von Flugrouten muss man bei einer Fluglinie bestätigen, auch wenn man privat gebucht hat. Wer da bei einer Hotline oder Künstlichen Intelligenz landet, findet das nicht lustig.“ Reisebüros haben hingegen immer Ansprechpartner für Reisende.

Andreas Sagmeister rät zu Schiffen.
Andreas Sagmeister rät zu Schiffen.(Bild: Sagmeister)

Reedereien können nicht in den Persischen Golf
Experte für Kreuzfahrten ist Andreas Sagmeister in Stegersbach. „Wir haben einen Buchungsrückgang gleich nach Kriegsbeginn bemerkt, aber es gab keine Einbrüche.“ Grund dafür sei auch, dass Kreuzfahrten etwa ein bis eineinhalb Jahre im Voraus gebucht werden.

Zitat Icon

„Ein Schiff ist im Zweifelsfall mobil und wird nie ein Risiko eingehen.“

Andreas Sagmeister, Sagmeister Reisen

Sagmeister: „Wir hatten heuer für Februar Gruppen für den Persischen Golf, die wurden alle von der Reederei storniert.“ Ersatzziele für nächsten Winter seien die Karibik, die Kanarischen Inseln oder Madeira. Bezüglich Schiffsreisen nach Kreta im östlichen Mittelmeer hat er keine Bedenken: „Ein Schiff ist im Zweifelsfall mobil und wird nie ein Risiko eingehen.“

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