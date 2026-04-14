Iran-Krieg veränderte heuer die Reiseziele

Wer jetzt Geld für die Ferien ausgibt, der sollte nachdenken, wie und wo er bucht. Reisebüros bieten Sicherheit und gute Alternativen bei Umbuchungen. Reedereien haben mehr Klassisches im Programm.
Seit im Iran der Krieg tobt, müssen viele Reiselustige ihre Pläne gründlich überdenken. Dubai ist als beliebtes Reiseziel vorerst gestrichen – kein Veranstalter fliegt hin und „das wird für die gesamte Golfregion so bleiben, solange die Reisewarnung des Außenministeriums aufrecht ist“, weiß Jutta Ochsenhofer, Branchenobfrau der Reisebüros in der Wirtschaftskammer Burgenland. Derzeit seien speziell Umsteigeverbindungen mit Zielen im Indischen Ozean betroffen, wie etwa Thailand, Malediven oder Mauritius.
Pauschalreisen nach Fernost mit geänderten Umstiegen
Ochsenhofer, sieht die Buchungssituation entspannt: „Die Nachfrage ist zurückhaltend bei Neubuchungen. März bis April ist eher die Buchungszeit für Weihnachten. Die Sommerbuchungen waren im März, vor dem Krieg.“ Bei Pauschalreisen nach Fernost muss man Israel und den Persischen Golf großräumig umfliegen. Hier werde es Umbuchungen geben. Laut Ochsenhofer sind im Sommer Ziele in der Ägäis, in der Adria oder im westlichen Mittelmeer, wie etwa die Balearen, nicht beeinflusst. „Der östliche Teil Zyperns und die türkische Riviera, die müssen eher schauen, wie es im Sommer weitergeht.“
Mit Flexioption sicherer und möglicherweise günstiger
Sie hat einen Tipp für Pauschalreisen: „Wer mit Flexioption bucht, der kann für rund 99 Euro für die ganze Familie bis zu zwei Wochen vorher ohne Angabe des Grundes umbuchen oder stornieren. Bei Linienflügen sind es etwa vier Wochen. Umbuchen ohne Grund geht aber nicht bei einer Stornoversicherung.“ Die Flexioption bringe nicht nur Sicherheit, sondern auch die Möglichkeit für echte Schnäppchen: „Wer jetzt bucht, bekommt die Pauschalreise noch günstig – es wird sicher teurer. Dazu kommt aber, dass derzeit große Mengen Flugkapazitäten unvergeben sind. Sollte der Krieg beendet werden, könnten die rasch frei werden.“ Dann gibt es wahrscheinlich Super-Angebote, die sich holen kann, wer kurzfristig umbucht.
Derzeit sind große Mengen Flugkapazitäten unvergeben. Sollte der Krieg beendet werden, könnten die rasch frei werden.
Jutta Ochsenhofer, Foxtours
Reisebüro hat immer Ansprechperson
Ochsenhofer rät zur Buchung bei Profis: „Im Reisebüro ist man nicht nur da klar im Vorteil. Bei Änderungen von Flugrouten muss man bei einer Fluglinie bestätigen, auch wenn man privat gebucht hat. Wer da bei einer Hotline oder Künstlichen Intelligenz landet, findet das nicht lustig.“ Reisebüros haben hingegen immer Ansprechpartner für Reisende.
Reedereien können nicht in den Persischen Golf
Experte für Kreuzfahrten ist Andreas Sagmeister in Stegersbach. „Wir haben einen Buchungsrückgang gleich nach Kriegsbeginn bemerkt, aber es gab keine Einbrüche.“ Grund dafür sei auch, dass Kreuzfahrten etwa ein bis eineinhalb Jahre im Voraus gebucht werden.
„Ein Schiff ist im Zweifelsfall mobil und wird nie ein Risiko eingehen.“
Andreas Sagmeister, Sagmeister Reisen
Sagmeister: „Wir hatten heuer für Februar Gruppen für den Persischen Golf, die wurden alle von der Reederei storniert.“ Ersatzziele für nächsten Winter seien die Karibik, die Kanarischen Inseln oder Madeira. Bezüglich Schiffsreisen nach Kreta im östlichen Mittelmeer hat er keine Bedenken: „Ein Schiff ist im Zweifelsfall mobil und wird nie ein Risiko eingehen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.