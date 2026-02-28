Wo die WKÖ selbst schuld an Lohnnebenkosten ist

Schauplatz Iran: Der Sohn des Schah steht bereit
„Krone“-Kommentar
NÖ-Landeshauptfrau Mikl-Leitner und Kammerchefin Schultz wollen eine baldige Entlastung und könnten sogar dazu beitragen. Denn die Kammerumlage zählt selbst ebenso zu den Lohnnebenkosten, ein Aus würde auch die Firmen entlasten. Die „Krone“ hat sich die Höhe angesehen.
Der Faktor Arbeit ist in Österreich zu stark belastet. Neben hoher Steuern auf Einkommen sind auch die Lohnnebenkosten – sie kommen zu knapp 30% obendrauf – ein Bremsklotz für Wirtschaft und Beschäftigte. Doch weil der Staat seine Ausgaben nicht im Griff hat, sehen Regierungspolitiker gerade keine Spielräume, Kosten zu senken. Eine Reduktion um 5 Prozentpunkte würde jährlich 10 Mrd. Euro entlasten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.