Wo die WKÖ selbst schuld an Lohnnebenkosten ist

Der Faktor Arbeit ist in Österreich zu stark belastet. Neben hoher Steuern auf Einkommen sind auch die Lohnnebenkosten – sie kommen zu knapp 30% obendrauf – ein Bremsklotz für Wirtschaft und Beschäftigte. Doch weil der Staat seine Ausgaben nicht im Griff hat, sehen Regierungspolitiker gerade keine Spielräume, Kosten zu senken. Eine Reduktion um 5 Prozentpunkte würde jährlich 10 Mrd. Euro entlasten.