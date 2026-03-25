Wie die Kammern im Geld ihrer Mitglieder schwimmen

Kammern profitieren von Inflation

Der starke Anstieg bei der Arbeiterkammer hat auch demografische Gründe. Denn die AK profitiert nicht nur von Inflation und den dadurch gestiegenen Löhnen, sondern auch von einer wachsenden Beschäftigung. Bei der Wirtschaftskammer gab es seit 2000 drei Senkungen der Beiträge, die das Wachstum etwas abbremsten, aber trotzdem kletterten die Einnahmen gehörig mit.