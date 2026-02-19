WKO-Reform? „Kein Klein-Klein mehr!“

„Gute Ideen überzeugen immer“

Mit der Initiative „Meine beste Idee“ will Hinteregger zudem Unternehmerinnen und Unternehmer direkt in den Reformprozess einbinden. Hintergrund seien die Turbulenzen in der Wirtschaftskammer und der notwendige Neustart. Der sozialdemokratische Wirtschaftsverband habe ein Zehn-Punkte-Programm vorgelegt, gleichzeitig aber bewusst eine breite Beteiligung gestartet. „Wir haben diese Kampagne vor eineinhalb Monaten gestartet, und es sind schon über 300 unterschiedliche Ideen an uns herangetragen worden“, so Hinteregger. Diese würden nun aufgearbeitet und aktiv in die Reformgespräche eingebracht. Bis Ende März können noch Ideen eingereicht werden. „Gute Ideen überzeugen immer“, zeigt er sich kämpferisch – auch wenn es politisches Ringen brauche.