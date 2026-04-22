Mit Waffe auf Frau gezielt, Kind erlebt Horror mit

Doch damit nicht genug: Der Mann soll plötzlich eine ungeladene Gasdruckpistole gezückt, auf seine 32-jährige Ex-Freundin gerichtet und mehrmals abgedrückt haben, hieß es seitens der Wiener Polizei. Schockierendes Detail: Der blanke Horror spielte sich vor den Augen eines Kindes ab – der gemeinsame, dreijährige Sohn war ebenfalls in der Wohnung und musste alles mitansehen.