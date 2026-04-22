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„Kate-Effekt“?

So sieht Victoria Beckham jetzt nicht mehr aus!

Star-Style
22.04.2026 15:03
(Bild: APA/AFP/Adrian Dennis)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Ihre dunkelbraune, lange Mähne war viele Jahre lang ihr Markenzeichen. Doch wenige Tage nach ihrem 52. Geburtstag zeigt sich Victoria Beckham auf Instagram jetzt mit einem neuen Look. Ob da etwa Prinzessin Kate als Style-Vorbild diente?

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Im letzten Sommer sorgte die Ehefrau von Prinz William mit ihrer neuen, deutlich helleren Haarfarbe für jede Menge Schlagzeilen. Und fast scheint es so, als habe der „Kate-Effekt“ wieder zugeschlagen. Denn nach der Prinzessin von Wales zeigt sich nun auch Victoria Beckham mit neuem Style.

Aus Braun wird Bronde
Und der könnte glatt von Kates Friseur stammen! Denn wie die 44-jährige Royal trägt die Designerin nun auch ein freundliches „Bronde“ – eine Mischung aus Braun und Blond, das die Mähne wie von der Sonne geküsst erscheinen lässt.

Victoria Beckham präsentierte in ihrer Instagram.Story ihren neuen Look.
Victoria Beckham präsentierte in ihrer Instagram.Story ihren neuen Look.(Bild: instagram.com/victoriabeckham)
Die Designerin hat aktuell deutlich hellere Haare als zuletzt.
Die Designerin hat aktuell deutlich hellere Haare als zuletzt.(Bild: instagram.com/victoriabeckham)

Außerdem wirkt Victorias Mähne um ein gutes Stück länger als zuletzt. Für den aktuellen Auftritt in einer TV-Show ließ sich die Ehefrau von Kicker David Beckham zudem Kates ikonische Locken stylen.

Ob beabsichtigt oder nicht: Der neue Kate-Style steht Victoria Beckham einfach ausgezeichnet, wie weitere Bilder in ihrer Instagram-Story beweisen. 

Diente Prinzessin Kate etwa als Style-Vorbild für Victoria Beckham?
Diente Prinzessin Kate etwa als Style-Vorbild für Victoria Beckham?(Bild: APA/AFP/POOL/Chris Jackson)

Der neue Look von Victoria Beckham mag für einige Fans eine Überraschung sein. Viele wissen aber: Die Designerin setzte schon mit so mancher Frisur einen wahren Trend. Von Braun bis Blond, von lang bis kurz – die heute 52-Jährige hat in ihrer langen Karriere nämlich schon (fast) alles ausprobiert.

Drama um Sohn Brooklyn
Zuletzt sorgten die Beckhams vor allem mit ihrem Familien-Zwist für Schlagzeilen. Anfang des Jahres machte der älteste Sohn Brooklyn seinen Eltern öffentlich schwere Vorwürfe und teilte mit, dass er keine Versöhnung wolle.

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Im „Wallstreet Journal“ auf das Drama angesprochen, stellte die Designerin vor wenigen Tagen klar: „Wir lieben unsere Kinder so sehr. Wir haben immer versucht, die bestmöglichen Eltern zu sein.“

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