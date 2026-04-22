Vier von zehn Bierbrauern kämpfen ums Überleben

Der Absatz von alkoholhaltigem Bier brach 2025 in Deutschland um 5,8 Prozent ein. Laut dem Sucht- und Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Hendrik Streeck, trinken heute viele Jugendliche keinen oder nur sehr selten Alkohol. Das sei aus medizinischer Sicht zu begrüßen. Viele Brauer haben sich inzwischen an das veränderte Konsumverhalten angepasst und produzieren verstärkt alkoholfreies Bier und Limonaden. Ungefähr jedes zehnte getrunkene Bier ist laut dem Brauer-Bund alkoholfrei.