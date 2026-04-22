Kürbiskernöl Spezial und Käferbohnenknödel

Chefkoch Peter Lehner kocht heute mit dem köstlichen „Gold aus der Steiermark und proteinreichen Käferbohnen“. Das steirische Kürbiskernöl g.g.A. und die Käferbohnen g.U. sind regional und kontrolliert produzierte Spitzenprodukte, die Peter schon aus seiner Jugend kennt. Diesmal gibt es köstliche Käferbohnenknödel mit würziger, faschierter Füllung und dazu Schmelzzwiebeln mit Kernöl.