Kürbiskernöl Spezial und Käferbohnenknödel

Chefkoch Peter Lehner kocht heute mit dem köstlichen „Gold aus der Steiermark und proteinreichen Käferbohnen“. Das steirische Kürbiskernöl g.g.A. und die Käferbohnen g.U. sind regional und kontrolliert produzierte Spitzenprodukte, die Peter schon aus seiner Jugend kennt. Diesmal gibt es köstliche Käferbohnenknödel mit würziger, faschierter Füllung und dazu Schmelzzwiebeln mit Kernöl.
Käferbohnenknödel
Zutaten: 200g mehlig kochende Erdäpfel, 100g gekochte Käferbohnen,100g griffiges Mehl, 2 Eidotter, Salz, Pfeffer, Muskatnuss
Zubereitung:
Erdäpfel schälen und in gesalzenem Wasser weich kochen. Mit den Käferbohnen pressen und mit den restlichen Zutaten zu einem glatten Teig verkneten. Bei Bedarf noch etwas Mehl hinzufügen.
Zutaten Füllung:
200g Rinderfaschiertes, 1 Zwiebel, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Petersilie, Zitrone
Zubereitung:
Schalotten in feine Würfel schneiden und in etwas Butter glasig dünsten. Mit den restlichen Zutaten vermischen und zu kleinen Kugeln formen. Den Erdäpfelteig zu einer 5cm dicken Rolle rollen und 1cm dicke Scheiben herunterschneiden. Die Fülle einschlagen und die Knödel in kochendem Salzwasser 15 Minuten sanft köcheln.
Schmelzzwiebeln und Salat
Zutaten: 2 große Zwiebeln, 20g Butter, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Majoran
Zubereitung:
Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden. In Butter bei niedriger Hitze 30 Minuten goldbraun karamellisieren lassen. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Majoran abschmecken.
Zutaten: 2 Zwiebeln geschält, Kürbiskernöl, Salz, Pfeffer, 1 El geschnittener Schnittlauch, etwas Apfelessig
Zubereitung:
Zwiebeln in feine Streifen schneiden und mit den restlichen Zutaten zu einem leicht sauren Salat marinieren.