Wöginger-Richterin lässt Tonbandaufnahmen sichern

Sicherung am Tag nach den Ermittlungen

Eine bemerkenswerte juristische Wendung zeichnet sich dabei auch direkt im Gerichtssaal ab. Wie der „Krone“ vorliegende Gerichtsdokumente zeigen, hat Richterin Melanie Halbig die Tonbandaufnahmen der Aussagen Schmids sowie jener Zeugen, die seinen Angaben vor Gericht widersprochen haben, sichern und „für längere Zeit” aufbewahren lassen. Das Brisante daran: Der Aktenvermerk zur Sicherung der Aufnahmen wurde am 14. April verfasst – just einen Tag nach Einleitung der Ermittlungen gegen den einst so mächtigen ehemaligen Generalsekretär des Finanzministeriums.