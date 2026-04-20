Alkohol am Steuer: Leser für härtere Strafen



Einkommensabhängige und gestaffelte Geldstrafen

Ein weiterer Vorschlag, der öfters in der „Krone“-Community genannt wird, ist ein gestaffeltes Bußgeld bzw. eine Erhöhung des Strafmaßes bei jedem weiteren Verstoß, wie myge ausführt. „Krone“-Leser Rohland schlägt dagegen ein einkommensabhängiges Bußgeld nach finnischem Vorbild vor. Diese Lösung würde soziale Gerechtigkeit schaffen und gerade bei Gutverdienern wirksamer sein als unser derzeitiges System.



