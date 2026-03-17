Gab Peterlik russische Nervengift-Formel weiter?

Kamen Gift-Dokumente aus Österreich?

Doch was hat der Ex-Generalsekretär von Außenministerin Karin Kneissl mit dem Ganzen zu tun? Die Wiener Staatsanwältin lässt das Bild einer Titelseite der britischen Tageszeitung Financial Times im Saal herzeigen – auf dem der russische Agent Jan Marsalek mit einem Geheimdokument zu dem Giftanschlag aus dem Jahr 2018 zu sehen ist. Es wurden Untersuchungen angestellt und die Spur führte nach Österreich …