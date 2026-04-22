„X‑Factor“-Star wegen versuchten Mordes angeklagt

Die 29‑jährige Influencerin und ehemalige „X-Factor“-Kandidatin Gabrielle Carrington ist in London wegen versuchten Mordes angeklagt worden. Laut Polizei soll sie am frühen Sonntagmorgen vor einem Nachtklub in Soho mit ihrem Auto gezielt in drei Menschen gefahren sein – darunter die bekannte Content‑Creatorin Klaudia Zakrzewska, online als Klaudiaglam bekannt.
Der Vorfall ereignete sich gegen 4.30 Uhr vor dem Inca‑Showrestaurant in der Argyll Street. Zeugen berichten von einem Streit zwischen Carrington und Zakrzewska kurz vor dem Crash. Wenig später soll ein schwarzer Mercedes plötzlich beschleunigt und in eine Gruppe wartender Personen gerast sein.
Zakrzewska wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Mann erlitt schwere, möglicherweise dauerhafte Schäden. Eine weitere Frau wurde leicht verletzt.
Klaudiaglam – hier ein Instagram-Posting von ihr – wurde nach einem Streit angefahren und liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus:
Anklagen erhoben
Die Polizei nahm Carrington fest. Ein Gericht erhob am Montagabend – rund 36 Stunden nach dem Vorfall – mehrere Anklagen, darunter versuchter Mord, schwere Körperverletzung mit Vorsatz, Körperverletzung, gefährliches Fahren und Fahren unter Alkoholeinfluss.
Hier ein Posting der jetzt angeklagten Rielle:
Vor Gericht wurde die Influencerin in Untersuchungshaft geschickt. Ihre nächste Anhörung ist für den 19. Mai angesetzt.
Laut Ermittlern soll es unmittelbar vor dem Zusammenstoß zu einem heftigen Streit zwischen den beiden Influencerinnen gekommen sein. Videomaterial, das der Polizei vorliegt, soll zeigen, wie Carrington nach der Auseinandersetzung in ihr Auto steigt – und die Rivalin niederfährt.
Die Polizei betont, dass der Fall nicht als Terrorvorfall eingestuft wird.
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