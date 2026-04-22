Unbekannter schoss mit Luftdruckgewehr auf Katze

Ein grausamer Fall von Tierquälerei erschüttert derzeit die kleine Gemeinde Tristach in Osttirol: Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag offenbar gezielt auf eine Katze geschossen und das Tier schwer verletzt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Die Tat dürfte sich am Freitag zwischen 12 und 17 Uhr im Bereich der Lavanter Straße abgespielt haben. Laut Ermittlern wurde vermutlich ein Luftdruckgewehr verwendet. Die Katze erlitt dabei schwere Verletzungen – wie es dem Tier aktuell geht, ist nicht bekannt.
Polizei sucht Zeugen
Nun setzt die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zur Tat geben kann, wird dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059133/7230 zu melden.
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