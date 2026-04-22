Bursche kündigt in PC-Spiel Amoklauf an Schule an

Große Aufregung in Pernitz im Bezirk Wiener Neustadt (Niederösterreich): Ein 14-Jähriger soll an der Neuen Mittelschule einen Amoklauf geplant haben. Eine Todesliste und mehrere Schreckschusswaffen wurden bei ihm gefunden. Der Bursche wurde am Schulweg festgenommen, er befindet sich in Haft.