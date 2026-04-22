Bursche kündigt in PC-Spiel Amoklauf an Schule an

Große Aufregung in Pernitz im Bezirk Wiener Neustadt (Niederösterreich): Ein 14-Jähriger soll an der Neuen Mittelschule einen Amoklauf geplant haben. Eine Todesliste und mehrere Schreckschusswaffen wurden bei ihm gefunden. Der Bursche wurde am Schulweg festgenommen, er befindet sich in Haft.
Während eines Videospiels soll der Verdächtige die Bluttat an der Schule in einem Chat schriftlich angekündigt haben. Besorgte Mitspieler hatten daraufhin Anzeige erstattet. Alarmierendes Detail: Der Jugendliche hatte bereits eine Todesliste mit Namen einiger Mitschüler erstellt.
Sie wurde ebenso sichergestellt wie mehrere Schreckschusspistolen, die bei ihm gefunden wurden. Der 14-Jährige soll zuvor unauffällig gewesen sein. Laut Staatsanwaltschaft wurde ein U-Haft-Antrag gestellt. Weitere Ermittlungen sind noch im Gange.
Zwei weitere Schüler suspendiert
Es ist der traurige Höhepunkt gleich mehrerer Drohungen, mit denen sich Schulen in NÖ zuletzt konfrontiert sahen. In Purkersdorf hatte ein 15-Jähriger per E-Mail eine Amokdrohung geschickt, drei Wochen zuvor ein weiterer 15-Jähriger in Eichgraben eine ähnliche Drohung geäußert.
Alle drei Burschen wurden vorübergehend suspendiert. Laut Bildungsdirektion seien es haltlose Äußerungen gewesen, eine konkrete Gefährdung habe es nicht gegeben.
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