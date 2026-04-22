Wie Boeing sich aus der Krise kämpfen will

Boeing verzeichnete im ersten Quartal aber zugleich einen Mittelabfluss von 1,5 Milliarden Dollar. Das lag vor allem am Ausbau der Kapazitäten für die Produktion der Langstrecken-Maschinen vom Typ Boeing 787 in South Carolina, für den Bau von Militärjets in St. Louis und für eine neue Produktionslinie für die Produktion des Verkaufsschlagers 737 MAX in Everett im US-Bundesstaat Washington.