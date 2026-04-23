Super-GAU: „Wir haben nicht gewusst, was los ist“

„Passt auf, es ist irgendwas passiert. In Schweden wurde erhöhte Radioaktivität gemessen.“ Diese Nachricht erreichte die steirische Abteilung für Umweltschutz im April 1986. „Ein Steirer, der damals schon eine internationale Fernsehverbindung hatte, hat uns das mitgeteilt. Daraufhin sind wir hellhörig geworden, aber wir haben ja nicht gewusst, was los ist“, erinnert sich Kurt Fink. Der heute 82-Jährige war damals Referatsleiter für Umweltschutz und Strahlenschutz-Sachverständiger im Land Steiermark.