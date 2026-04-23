60 Jahre: Geburtstagskind Franco Foda ganz privat!

Happy Birthday! Franco Foda feiert heute mit der Familie in Graz seinen 60. Geburtstag. Mit der „Krone“ sprach der Jubilar über die besten Entscheidungen seines Lebens, was sich in seiner Trainerkarriere niemals verändert hat und warum einst ein ganzes Stadion über ihn gelacht hat.
Alter: 60 ist nur eine Zahl und heute ja das neue 40. Ich bin dankbar für die schönen Momente und Erinnerungen in den 59 Jahren. Es ist nicht selbstverständlich, dass man gesund ist. Aber ich bin keiner, der in der Vergangenheit lebt. Das Heute zählt, man muss den Moment genießen.
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