Kritik an „Audienzen“ für Partei-Favoriten im ORF

Zwischen „Beutezug“ und Gehaltsdebatten

Von einem „Beutezug“ spricht gar FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker. ÖVP und SPÖ hätten sich die Spitzenposten im ORF „längst aufgeteilt“. Der Stiftungsrat dürfe diese dann nur abnicken „und der Bürger zahlt mit der Zwangsgebühr für ein System, das ihn bevormundet“, so Hafenecker . ÖVP-General Nico Marchetti, der Teile der Debatte mit seinem Sager in der „Presse“, wonach er sich über die Kandidatur von Pig freuen würde, erklärt nun: „Es hat sich ein qualifiziertes Bewerberfeld der öffentlichen Debatte gestellt. Der Stiftungsrat wird nach dem Hearing entscheiden, wer aus ihrer Sicht am besten geeignet ist.“