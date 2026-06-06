Ex-Grande rät nächstem ORF-Chef zur großen Klage

Kürzungen bis zu 100 Mio. Euro

Mit Blick auf die bevorstehende Bestellung einer neuen ORF-Generaldirektorin bzw. eines neuen ORF-Generaldirektors hat Wrabetz einen klaren Rat parat: Die von der Bundesregierung geplante Kürzung der ORF-Mittel um bis zu 100 Millionen Euro jährlich ab 2027 widerspreche seiner Ansicht nach sowohl der österreichischen Verfassung als auch dem EU-Medienfreiheitsgesetz. Deshalb empfiehlt er – wie zuvor bereits Interimsdirektorin Thurnher angekündigt hatte – eine Klage gegen die Republik.