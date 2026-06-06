Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen die Republik!

Ex-Grande rät nächstem ORF-Chef zur großen Klage

Innenpolitik
06.06.2026 17:28
Der Ex-General Alexander Wrabetz rät der nächsten ORF-Spitze zu einer Klage gegen die Republik.
Der Ex-General Alexander Wrabetz rät der nächsten ORF-Spitze zu einer Klage gegen die Republik.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kurz vor der Wahl der neuen ORF-Spitze meldet sich Ex-Langzeit-Generaldirektor Alexander Wrabetz in einem Interview zu Wort. Der Medienmanager warnt vor den geplanten Budgetkürzungen in Millionenhöhe und rät – wie bereits Interimsdirektorin Ingrid Thurnher – zu einer Klage gegen die Republik.

0 Kommentare

Der frühere ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz leitete den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 14 Jahre lang und kennt die internen Abläufe wie kaum ein anderer. In einem ausführlichen Interview mit dem „Standard“ äußerte sich der 66-Jährige in seiner neuen Funktion als ehrenamtlicher KI-Beauftragter der Stadt Wien auch zur Zukunft des ORF.

Kürzungen bis zu 100 Mio. Euro
Mit Blick auf die bevorstehende Bestellung einer neuen ORF-Generaldirektorin bzw. eines neuen ORF-Generaldirektors hat Wrabetz einen klaren Rat parat: Die von der Bundesregierung geplante Kürzung der ORF-Mittel um bis zu 100 Millionen Euro jährlich ab 2027 widerspreche seiner Ansicht nach sowohl der österreichischen Verfassung als auch dem EU-Medienfreiheitsgesetz. Deshalb empfiehlt er – wie zuvor bereits Interimsdirektorin Thurnher angekündigt hatte – eine Klage gegen die Republik.

„Das ist ein klassischer Fall einer Verletzung der österreichischen Verfassung und des Gedankens des EU-Medienfreiheitsgesetzes“, kritisiert Wrabetz im „Standard“. Die geplanten Sparmaßnahmen würden aus seiner Sicht keinen spürbaren Entlastungseffekt für das Budget bringen, dafür aber erhebliche Folgen nach sich ziehen.

Wrabetz warnt vor Job-Kahlschlag 
Als mögliche Konsequenzen nennt der Jurist den Abbau von Hunderten Arbeitsplätzen beim ORF sowie weitere Jobverluste in der Produktionswirtschaft. Gleichzeitig würden die Ausgaben im Sozialbereich steigen, während dem Staat Einnahmen entgingen, weil der ORF weniger investieren könne. Für die Republik sei das „kein Geschäft“, für den ORF eine „dramatische Situation“ – und letztlich gehe dies zulasten des Publikums.

Für Wrabetz liegt es an der künftigen ORF-Führung, die am kommenden Donnerstag bestellt werden soll, rechtliche Schritte gegen die geplanten Kürzungen zu prüfen. Andernfalls drohe aus seiner Sicht entweder eine Einschränkung des Angebots oder eine Erhöhung des ORF-Beitrags – dieser ist jedoch bekanntlich bis 2029 eingefroren.

Lesen Sie auch:
Von links: Ex-ORF-Managerin Petra Höfer, Ex-ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus ...
ORF-Wahl
Diese Kandidaten werden zum Hearing geladen
05.06.2026
Streichkonzert
Der ORF könnte sogar Fernsehsender einsparen
01.06.2026
Für unabhängige Wahl
ORF-Belegschaft schickt Stiftungsrat „Hilfspakete“
01.06.2026

ORF schon jetzt im Sparmodus
Vorschläge einzelner Bewerber, die Einsparungen in der vorgesehenen Höhe intern aufzufangen, hält Wrabetz für wenig realistisch. Der ORF befinde sich bereits seit Längerem in einem umfassenden Sparprozess, weitere Einschnitte seien daher nur schwer umzusetzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
06.06.2026 17:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schock in Australien
Dritte tödliche Hai-Attacke in nur drei Wochen
Eine sichtlich glückliche Dua Lipa beim Cocktailempfang am Freitagabend
„Nicht für Reiche“
Proteste gegen Dua Lipas Megahochzeit in Palermo
Hier detoniert gerade die Drohne in der rumänischen Hafenstadt.
Bedrohung durch Kreml
Rumänien: Seedrohnen nach Explosion entdeckt
Der Bär am Dienstag nach einer Attacke auf eine Person auf einem Firmengelände in Fukushima.
Entkam Jägern
„Schlauer“ Bär in Japan seit Tagen auf der Flucht
John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
123.354 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
102.041 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
Wirtschaft
Wie Kaltenegger seinen „Goldrausch“ bezahlte
79.228 mal gelesen
Kaltenegger mit seinem Werbetestimonial Oliver Pocher. Die „Krone“ berichtete über die Deals der ...
Außenpolitik
Österreichs Weltbild hat sich „nahezu umgedreht“
1359 mal kommentiert
Die Österreicher empfinden die USA unter Trump als besonders gefährlich.
Außenpolitik
NEOS erklären „Neidern“ Ekstase um UNO-Wahlsieg
1036 mal kommentiert
Warum ist ein Sitz an diesem Tisch so wichtig?
Niederösterreich
Jugendbande prügelt, bedroht Ticket-Kontrolleure
954 mal kommentiert
Am Bahnhof in Kreisbach wurde von Mitgliedern der „Straßenbande 187“ die Drohung (am Bild unten) ...
Mehr Innenpolitik
Gegen die Republik!
Ex-Grande rät nächstem ORF-Chef zur großen Klage
Südlibanon
Israel ruft Bewohner zur Evakuierung auf
Wahlkampfversprechen
Regierung Magyar schränkt Gastarbeiter-Zuzug ein
Ausgerechnet im BMF
Marterbauers Beamtenabbau als Schuss ins Knie
Krone Plus Logo
EU-Lohntransparenz
Warum das Kollegengehalt vorerst geheim bleibt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf