WM-Tagebuch Tag 4: Gast im 1,6-Milliarden-Stadion

WM-Tagebuch: Unsere „Krone“-Reise bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada geht weiter – Tag 4! Nach dem WM-Pokal ist vor dem Finalstadion. Wir besuchen das MetLife-Stadion – Baukosten: 1,6 Milliarden Dollar. Außerdem machen unsere Camper im Bierhaus in Miami Stopp.