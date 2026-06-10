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Schülerin als Heldin

Vom Erste-Hilfe-Kurs direkt zur Lebensretterin

Tirol
10.06.2026 05:00
Lebensretterin Elma Xheladini mit Schuldirektor Gottfried Schneider (li.) und Referent Thomas ...
Lebensretterin Elma Xheladini mit Schuldirektor Gottfried Schneider (li.) und Referent Thomas Rieser(Bild: Rotes Kreuz)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Während Erwachsene oft Hemmungen haben und sich nicht trauen, zu handeln, bewies eine Schülerin (15) im Tiroler Wörgl kürzlich bemerkenswerte Zivilcourage und rettete einer Frau mit Erster Hilfe das Leben. Die Handgriffe hatte sie erst kurz zuvor erlernt.

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Die 15-jährige Elma Xheladini befand sich am 30. Mai auf einem Spaziergang, als sie auf eine Frau aufmerksam wurde, der es nicht gut ging. Sie sprach die Dame an, bot ihr Wasser an, was diese ablehnte. Auf dem Rückweg von ihrem Spaziergang fand Elma die Frau dann am Boden liegend vor – und reagierte genau richtig. „Ich habe sofort gewusst, was zu tun ist, und habe mit der Wiederbelebung begonnen“, berichtet die 15-Jährige, wie sie vorging, bis kurz darauf der Rettungsdienst eintraf und die lebensrettenden Maßnahmen fortführte.

Kurse bereiten Jugendliche vor
Das richtige Handeln kennt die Schülerin der Sportmittelschule Wörgl von einem Erste-Hilfe-Kurs des Jugendrotkreuzes, den sie wenige Wochen zuvor an der Schule absolviert hatte. „In der achten Schulstufe bieten wir in allen Tiroler Schulen Grundkurse in Erster Hilfe an“, erklärt Thomas Rieser, Referent für Erste Hilfe.

Zitat Icon

Die Sanitäter haben sich bei mir bedankt und gemeint, dass ich alles richtig gemacht habe. Das macht mich schon ein wenig stolz.

Elma Xheladini

Der Gedanke hinter den speziell auf Jugendliche ausgerichteten Schulungen: Mit deren zunehmender Mobilität und Selbstständigkeit können sie vermehrt in die Lage kommen, Erste Hilfe leisten zu müssen. „Elmas Beispiel zeigt, wie gut es ist, sich schon früh über die Maßnahmen der Ersten Hilfe zu informieren“, meint dazu Experte Rieser.

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Noch immer zögern viele
Obwohl das Credo „Man kann nichts falsch machen, außer man tut nichts“ bekannt ist, würden viele Erwachsene zögern, Herzdruckmassage und Wiederbelebung durchzuführen. „Elma hingegen hat Zivilcourage und Mut bewiesen, nicht zuletzt, weil sie von ihren Lehrern gehört hat, was im Notfall zu tun ist“, gratuliert das Jugendrotkreuz Tirol. Die Schülerin freut sich: „Die Sanitäter haben sich bei mir bedankt und gemeint, dass ich alles richtig gemacht habe. Das macht mich schon ein wenig stolz.“ 

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