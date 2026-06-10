Vom Erste-Hilfe-Kurs direkt zur Lebensretterin

Die 15-jährige Elma Xheladini befand sich am 30. Mai auf einem Spaziergang, als sie auf eine Frau aufmerksam wurde, der es nicht gut ging. Sie sprach die Dame an, bot ihr Wasser an, was diese ablehnte. Auf dem Rückweg von ihrem Spaziergang fand Elma die Frau dann am Boden liegend vor – und reagierte genau richtig. „Ich habe sofort gewusst, was zu tun ist, und habe mit der Wiederbelebung begonnen“, berichtet die 15-Jährige, wie sie vorging, bis kurz darauf der Rettungsdienst eintraf und die lebensrettenden Maßnahmen fortführte.