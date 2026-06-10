Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einsatz für Feuerwehr

Miauend in Dachrinne: Stadtkater „Larry“ in Nöten

Niederösterreich
10.06.2026 05:00
In luftiger Höhe sorgte „Larry“ für einen Feuerwehreinsatz.
In luftiger Höhe sorgte „Larry“ für einen Feuerwehreinsatz.(Bild: Feuerwehr St. Pölten-Stadt)
Porträt von Thomas Werth
Porträt von Mark Perry
Von Thomas Werth und Mark Perry

Der wohl bekannteste Vierbeiner St. Pöltens löste in luftiger Höhe einen Einsatz der Stadtfeuerwehr aus. Passanten hatten Alarm geschlagen, weil Kater „Larry“ laut miauend in einer Dachrinne im dritten Obergeschoß festsaß.

0 Kommentare

In zahlreichen Geschäften und auf vielen Plätzen der niederösterreichischen Landeshauptstadt ist er gern gesehener Gast, zudem taucht er regelmäßig in der beliebten Facebook-Gruppe „Was ist los in St. Pölten“ auf.

Doch vor wenigen Tagen brachte ein weiterer abenteuerlicher Ausflug Kater „Larry“ in Schwierigkeiten. Passanten hatten die Feuerwehr alarmiert, weil die orange-getigerte Samtpfote auf einem Gebäude in einer Dachrinne im dritten Obergeschoß saß und dabei lautstark miaute.

Zitat Icon

Dass wir ihm mit der Drehleiter entgegenkommen wollten, war ihm anscheinend nicht sehr geheuer.

Ein Feuerwehrmann

Mutige Sprünge
Die Florianis eilten „Larry“ zu Hilfe. „Dass wir ihm mit der Drehleiter entgegenkommen wollten, war ihm anscheinend nicht sehr geheuer“, schildert ein Kamerad. Denn der stadtbekannte Vierbeiner trat daraufhin den Rückzug an und fand schließlich selbst einen Ausweg.

„Mit ein paar mutigen Sprüngen konnte er direkt in die Arme seines Herrchens springen“, freut man sich bei der Stadtfeuerwehr.

Lesen Sie auch:
Auch im Rathaus St. Pölten war Kater „Larry“ schon zu Gast.
„Larry“ endlich daheim
„Bitte unseren Kater nicht einfach einpacken“
24.05.2026

Mit Tracker unterwegs
„Larry“ hatte erst kürzlich für Schlagzeilen und besorgte Landeshauptstädter gesorgt. Der Kater war zehn Tage lang verschwunden und schlussendlich in einer Nachbarortschaft entdeckt worden. Seitdem ist der Freigänger mit einem Tracker ausgestattet. „Bitte nicht einfach einpacken, nur weil er zutraulich ist. Unser ,Larry‘ bekommt daheim genug bestes Futter, Zuwendung und Pflege“, appelliert „Katzen-Papa“ Christoph Zawodsky.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
10.06.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
„Ich habe genug“
Trump verliert Nerven und bricht Interview ab
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
109.009 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
87.244 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
81.052 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1682 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1600 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1586 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf