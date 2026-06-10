Miauend in Dachrinne: Stadtkater „Larry“ in Nöten

Mit Tracker unterwegs

„Larry“ hatte erst kürzlich für Schlagzeilen und besorgte Landeshauptstädter gesorgt. Der Kater war zehn Tage lang verschwunden und schlussendlich in einer Nachbarortschaft entdeckt worden. Seitdem ist der Freigänger mit einem Tracker ausgestattet. „Bitte nicht einfach einpacken, nur weil er zutraulich ist. Unser ,Larry‘ bekommt daheim genug bestes Futter, Zuwendung und Pflege“, appelliert „Katzen-Papa“ Christoph Zawodsky.