Inventar von Lokal weg: Wirtin erneut vor Gericht

Freispruch aus Mangel an Beweisen

Vor Richter Andreas Fleckl beteuerte die Frau im Jänner ihre Unschuld und wurde schließlich auch vom Vorwurf der Vermögensverheimlichung mangels Beweisen freigesprochen. In Bezug auf den unerlaubten Verkauf der Gegenstände sollte sie hingegen eine Geldbuße von 1000 Euro und 2000 Euro Teilschadenersatz an die Verpächterin zahlen. Die 32-Jährige überwies das Geld zwar, aber zu spät.