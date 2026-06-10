Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strafe zu spät bezahlt

Inventar von Lokal weg: Wirtin erneut vor Gericht

Tirol
10.06.2026 05:50
Das 40.000-Euro-Inventar aus dem Lokal (Symbolfoto) war plötzlich weg.
Das 40.000-Euro-Inventar aus dem Lokal (Symbolfoto) war plötzlich weg.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Markus Stegmayr
Von Markus Stegmayr

Hat sie aus ihrem gepachteten Lokal Inventar im Wert von rund 40.000 Euro heimlich verkauft? Eine Gastronomin aus Tirol beteuerte zwar ihre Unschuld, willigte einer Diversion allerdings zu. Weil sie die Geldbuße aber zu spät bezahlt hat, musste sie nun erneut auf die Anklagebank. 

0 Kommentare

Eigentlich war die Sache schon so gut wie vom Tisch. Doch weil die Tirolerin (32) die im Rahmen einer Diversion gegen sie verhängte Geldbuße zu spät überwies, musste sie erneut in Innsbruck vor Gericht Platz nehmen.

Vermögen verheimlicht
Der Vorwurf: Die Gastronomin soll Einrichtungsgegenstände aus ihrem verpachteten Lokal im Tiroler Unterland im Wert von rund 40.000 Euro unerlaubt weiterverkauft und Vermögen vor dem Insolvenzverwalter verheimlicht haben.

Freispruch aus Mangel an Beweisen
Vor Richter Andreas Fleckl beteuerte die Frau im Jänner ihre Unschuld und wurde schließlich auch vom Vorwurf der Vermögensverheimlichung mangels Beweisen freigesprochen. In Bezug auf den unerlaubten Verkauf der Gegenstände sollte sie hingegen eine Geldbuße von 1000 Euro und 2000 Euro Teilschadenersatz an die Verpächterin zahlen. Die 32-Jährige überwies das Geld zwar, aber zu spät.

Lesen Sie auch:
Symbolfoto
Pächterin vor Gericht
40.000-Euro-Inventar aus Lokal war plötzlich weg
12.01.2026

Verfahren endgültig eingestellt
Der Prozess am Dienstag dauerte dann aber nur rund zwei Minuten. Geldbuße und Teilschadenersatz wurden mittlerweile bezahlt, konstatierte der Richter. Er hätte die zu späte Überweisung übrigens nicht akzeptieren müssen und das Verfahren neu aufrollen können. Er zeigte sich aber kulant. Das Verfahren ist nun endgültig eingestellt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
10.06.2026 05:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
„Ich habe genug“
Trump verliert Nerven und bricht Interview ab
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
109.009 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
87.244 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
81.052 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1682 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1600 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1586 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf