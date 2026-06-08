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Frage des Tages

Budgetrede: Rechnen Sie mit weiteren Einsparungen?

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08.06.2026 11:29
Am Mittwoch soll der Haushaltsentwurf für 2027 und 2028 vorgestellt werden.
Am Mittwoch soll der Haushaltsentwurf für 2027 und 2028 vorgestellt werden.(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
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Von Community

Am Mittwoch könnte die Regierung bei der Budgetrede weitere Sparmaßnahmen bekannt geben oder auch für Überraschungen sorgen. Unsere Frage des Tages vom 8. Juni lautet: „Budgetrede am Mittwoch: Rechnen Sie mit weiteren Einsparungen?“

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In welchen Bereichen könnte die Regierung Ihrer Meinung nach noch den Sparstift ansetzen? Wie sollte das Budget in Zeiten der Krise sinnvoll aufgeteilt werden? 

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