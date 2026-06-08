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Nach den French Open

ÖTV-Trio verbessert sich in der Weltrangliste

Tennis
08.06.2026 11:33
Anastasia Potapova
Anastasia Potapova(Bild: AFP/DIMITAR DILKOFF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs beste Tennis-Frauen haben sich in der Weltrangliste nach den French Open allesamt verbessert: Achtelfinalistin Anastasia Potapova kletterte um drei Positionen auf Platz 27, Lilli Tagger von 90 auf 86 und Sinja Kraus von 98 auf 92. Julia Grabher fehlen als 116. derzeit 85 Zähler auf die Top 100.

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French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa verbesserte sich um zwei Ränge an die sechste Stelle, Überraschungsfinalistin Maja Chwalinska um 93 Plätze auf Position 21.

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Bei den Männern sind aktuell keine Österreicher in den Top 100. Die Nummer eins, Sebastian Ofner, verlor zwölf Ränge und ist 124. Dafür verbesserten sich Jurij Rodionov um fünf Plätze auf 153 und Lukas Neumayer nach seinem Challenger-Titel in Vicenza um 19 an die 168. Stelle. An der Spitze „zementierte“ French-Open-Sieger Alexander Zverev Rang drei hinter Jannik Sinner und dem verletzten Carlos Alcaraz ein. Neuer Vierter ist Felix Auger-Aliassime, während Novak Djokovic von vier auf sieben zurückgefallen ist. French-Open-Finalist Flavio Cobolli verbesserte sich auf Rang zehn und steht erstmals in den Top Ten.

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