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„Es brennt gerade ...“

Meterologe moderiert trotz Feuer im Studio weiter

Ausland
08.06.2026 11:09
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während einer Wettersendung des US-TV-Senders KFSM hat eine Lampe im Studio zu brennen begonnen. Der Moderator setzte seine Arbeit jedoch fort, um die Zuseher vor einem Tornado zu warnen. Der Rauch machte ihm dabei allerdings gehörig zu schaffen ...

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Die Panne passierte während einer Livesendung am 6. Juni in Fort Smith im US-Bundesstaat Arkansas. Im Beitrag ging es um Tornano-Warnungen – zu wichtig für den Meterologen Noah Simmons, der sich durch das Feuer und den Rauch nicht von seiner Arbeit abbringen ließ.

Noah Simmons atmete durch sein Hemd, um weiter auf Sendung bleiben zu können.
Noah Simmons atmete durch sein Hemd, um weiter auf Sendung bleiben zu können.(Bild: kameraone)

„Im Studio brennt es gerade“, klärte Simmons die Zuseher über den Ausnahmezustand auf. Er und sein Team entschieden sich, auf Sendung zu bleiben, um das Publikum weiterhin zu informieren. Simmons atmete durch sein Hemd, während der Rauch den Raum füllte.

„Wir haben zwei Tornadowarnungen erhalten, also müssen wir die Lage im Auge behalten und weiterhin live darüber berichten“, so der tapfere Moderator. Zwei Produzenten löschten den Brand mit einem Feuerlöscher, niemand wurde verletzt. Zuschauer lobten das Team für seinen Einsatz.

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