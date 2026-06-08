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Historischer Erfolg war anfangs „größtes Debakel“

Fußball International
08.06.2026 06:30
Mit diesem Knaller gegen Schweden ebnete Andi Herzog den ÖFB-Weg zur WM 1998
Mit diesem Knaller gegen Schweden ebnete Andi Herzog den ÖFB-Weg zur WM 1998(Bild: Daniel Krug)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Achtmal nahm Österreich bisher an einer Endrunde des FIFA-Weltturniers teil. Achtmal gab es aber auch Aufregung darum: Geldsorgen, Masseure an der Seitenlinie, Proteste und Frauen-Besuche!

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Als die Pläne für die erste Fußball-Weltmeisterschaft für 1930 immer ernster wurden, mischte auch Österreich groß mit. „Wunderteam“-Vater Hugo Meisl wollte sie selbst ausrichten. Bloß: Das Nationalstadion in Wien wurde erst im Juli 1931 fertig. So stieg die erste WM 1930 ohne Rot-Weiß-Rot in Uruguay. Im Mai ‘31 wurde auf der Hohen Warte das „Wunderteam“ mit einem 5:0 gegen Schottland geboren. Es war die erste Niederlage der „Tartan Army“ auf europäischem Festland. 

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