Historischer Erfolg war anfangs „größtes Debakel“

Achtmal nahm Österreich bisher an einer Endrunde des FIFA-Weltturniers teil. Achtmal gab es aber auch Aufregung darum: Geldsorgen, Masseure an der Seitenlinie, Proteste und Frauen-Besuche!
Als die Pläne für die erste Fußball-Weltmeisterschaft für 1930 immer ernster wurden, mischte auch Österreich groß mit. „Wunderteam“-Vater Hugo Meisl wollte sie selbst ausrichten. Bloß: Das Nationalstadion in Wien wurde erst im Juli 1931 fertig. So stieg die erste WM 1930 ohne Rot-Weiß-Rot in Uruguay. Im Mai ‘31 wurde auf der Hohen Warte das „Wunderteam“ mit einem 5:0 gegen Schottland geboren. Es war die erste Niederlage der „Tartan Army“ auf europäischem Festland.
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