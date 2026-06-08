Historischer Erfolg war anfangs „größtes Debakel“

Als die Pläne für die erste Fußball-Weltmeisterschaft für 1930 immer ernster wurden, mischte auch Österreich groß mit. „Wunderteam“-Vater Hugo Meisl wollte sie selbst ausrichten. Bloß: Das Nationalstadion in Wien wurde erst im Juli 1931 fertig. So stieg die erste WM 1930 ohne Rot-Weiß-Rot in Uruguay. Im Mai ‘31 wurde auf der Hohen Warte das „Wunderteam“ mit einem 5:0 gegen Schottland geboren. Es war die erste Niederlage der „Tartan Army“ auf europäischem Festland.