Wiener (57) erwischt Einbrecher und verprügelt ihn

Ein Wiener ist in der Nacht auf Sonntag Zeuge eines Einbruchs geworden – und zwar bei seinem eigenen Kastenwagen. Der 57-Jährige fackelte nicht lange und ging mit Fäusten auf den mutmaßlichen Einbrecher los. Dieser wurde schwer verletzt. Angezeigt wurden letztlich beide Männer.
Der Fahrzeugbesitzer hatte von seinem Balkon in Favoriten aus beobachtet, wie eine Person die Tür der Ladefläche aufdrückte und begab sich zu seinem Fahrzeug. Dort traf er den Mann im Inneren des Kastenwagens an.
Bei dem darauffolgenden Handgemenge versetzte der 57-Jährige dem Verdächtigen laut Polizei mehrere Schläge ins Gesicht.
Verletzungen im Gesicht erlitten
Zeugen alarmierten inzwischen den Notruf. Polizisten nahmen den mutmaßlichen Einbrecher, einen 31-jährigen ungarischen Staatsangehörigen, fest. Der Mann erlitt Gesichtsverletzungen und wurde nach notfallmedizinischer Versorgung ins Spital gebracht. Der 57-Jährige wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.
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