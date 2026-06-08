Lopez (56) haut Fans mit dieser Bikini-Szene um!

„Du weißt einfach, dass du auf der Leinwand zu sehen sein wirst“, erklärte Lopez im Gespräch mit „Extra TV“ den psychologischen Druck. Bei der Ausleuchtung am Set und den knappen Kostümen gäbe es schlichtweg keinen Raum für Ratespiele. Man müsse einfach top vorbereitet sein.

Und das war sie eindeutig! Jennifer Lopez beweist auch mit 56 Jahren, warum sie seit Jahrzehnten zu den größten Stars der Welt gehört. Ihr neuer Netflix-Auftritt zeigt einmal mehr, dass J.Lo nichts von ihrer Strahlkraft verloren hat.