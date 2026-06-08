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„Kann es noch!“

Lopez (56) haut Fans mit dieser Bikini-Szene um!

Society International
08.06.2026 11:34
Jennifer Lopez begeistert im neuen Netflix-Film „Office Romance“. Für diese Bikini-Szene musste ...
Jennifer Lopez begeistert im neuen Netflix-Film „Office Romance“. Für diese Bikini-Szene musste die Pop-Ikone jedoch eiserne Disziplin an den Tag legen.(Bild: Krone-Collage/Netflix)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Jennifer Lopez zeigt in ihrer neuen Netflix-Romanze „Office Romance“ so viel Selbstbewusstsein wie eh und je – und bringt mit einer heißen Bikini-Szene die sozialen Netzwerke zum Glühen.

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Im Film schlüpft die 56-Jährige in die Rolle der erfolgreichen Airline-Chefin Jackie Cruz, die sich auf eine geheime Büro-Romanze mit dem charmanten Anwalt Daniel Blanchflower (gespielt von Brett Goldstein) einlässt.

Als die beiden gemeinsam in ein tropisches Paradies reisen, folgt der Moment, über den jetzt alle sprechen: J.Lo präsentiert sich am Strand in einem knappen Bikini – und sorgt damit für offene Münder bei den Fans.

Auch Netflix selbst ist extrem begeistert von der Szene und postete sie auf X:

Fans völlig aus dem Häuschen
Kaum war die Szene, in der Lopez sich Sand vom Po klopft, auf Netflix zu sehen, überschlugen sich die Reaktionen im Netz. Viele Zuschauer konnten kaum glauben, wie fit und durchtrainiert die Sängerin und Schauspielerin mit 56 Jahren aussieht.

„56 und sie hat es immer noch!“, schrieb ein begeisterter Fan. Andere bezeichneten ihre Figur als „unglaublich“ und „absolut verrückt“. Zahlreiche Nutzer lobten die Disziplin und Fitness der zweifachen Mutter.

In einem Interview mit US-Medien verriet die Entertainerin nun, wie viel Arbeit tatsächlich hinter diesem makellosen Auftritt steckt. Spoiler: Von nichts kommt nichts.

Wer glaubt, dass für den Hollywood-Star kurz vor dem Dreh radikaler Verzicht auf dem Plan stand, irrt sich. Jennifer Lopez stellte klar, dass extreme Diäten für sie nicht infrage kommen. Stattdessen setzte sie auf ein striktes, aber gesundes System.

„Keine Hungerkur“: J.Los Fitness-Geheimnis für Netflix
Regelmäßige Work-outs im Fitnessstudio bildeten die Basis. Bei der Ernährung lag der Fokus auf einer proteinreiche Ernährung und „die richtigen Dinge zur richtigen Zeit.“

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„Du weißt einfach, dass du auf der Leinwand zu sehen sein wirst“, erklärte Lopez im Gespräch mit „Extra TV“ den psychologischen Druck. Bei der Ausleuchtung am Set und den knappen Kostümen gäbe es schlichtweg keinen Raum für Ratespiele. Man müsse einfach top vorbereitet sein.

Und das war sie eindeutig! Jennifer Lopez beweist auch mit 56 Jahren, warum sie seit Jahrzehnten zu den größten Stars der Welt gehört. Ihr neuer Netflix-Auftritt zeigt einmal mehr, dass J.Lo nichts von ihrer Strahlkraft verloren hat.

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