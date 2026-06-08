Kurioser Regelstreit um den Klassenerhalt!

„Wer rechnet auch damit, dass so ein Fall eintritt?“, bringt es Klingenbach-Trainer Thomas Klemenschitz auf den Punkt. Es ist die wohl kurioseste Geschichte dieser Landesliga-Saison. Die letzte Runde ist zwar absolviert, die (sportlichen) Absteiger besiegelt – und dennoch ist die Geschichte noch lange nicht durch.

Gravierendes Sternchen

Klingenbach feierte am Samstagabend den Klassenerhalt bis in die frühen Morgenstunden. „Da fällt schon einiges an Erleichterung von unseren Schultern. Es hätte aber jeder Verein früher selbst entscheiden können“, so Klemenschitz. Denn Klingenbach, Horitschon und Siegendorf beendeten die Saison punktegleich. Normalerweise würde der direkte Vergleich aller drei Teams entscheiden. Wäre da nicht ein gravierendes Sternchen.