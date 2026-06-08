Kurioser Regelstreit um den Klassenerhalt!

Die Tabellensituation der Burgenlandliga sorgt weiterhin für Wirbel. Während sich Klingenbach am letzten Spieltag den Klassenerhalt sicherte, ist Horitschon laut Verbandstabelle abgestiegen. Der ASK legt aber Protest gegen die Entscheidung ein. Es bleibt ein Abstiegsdrama ohne Schlusspfiff!
„Wer rechnet auch damit, dass so ein Fall eintritt?“, bringt es Klingenbach-Trainer Thomas Klemenschitz auf den Punkt. Es ist die wohl kurioseste Geschichte dieser Landesliga-Saison. Die letzte Runde ist zwar absolviert, die (sportlichen) Absteiger besiegelt – und dennoch ist die Geschichte noch lange nicht durch.
Gravierendes Sternchen
Klingenbach feierte am Samstagabend den Klassenerhalt bis in die frühen Morgenstunden. „Da fällt schon einiges an Erleichterung von unseren Schultern. Es hätte aber jeder Verein früher selbst entscheiden können“, so Klemenschitz. Denn Klingenbach, Horitschon und Siegendorf beendeten die Saison punktegleich. Normalerweise würde der direkte Vergleich aller drei Teams entscheiden. Wäre da nicht ein gravierendes Sternchen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.