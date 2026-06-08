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LANDESLIGA-DRAMA

Kurioser Regelstreit um den Klassenerhalt!

„Krone“-Plus
08.06.2026 06:30
Auch wenn die Saison sportlich schon zu Ende ist – Horitschon kämpft weiterhin um den ...
Auch wenn die Saison sportlich schon zu Ende ist – Horitschon kämpft weiterhin um den Klassenerhalt in der Burgenlandliga.(Bild: Willi Glöckl / ASK Horitschon)
Porträt von Tobias Frank
Von Tobias Frank

Die Tabellensituation der Burgenlandliga sorgt weiterhin für Wirbel. Während sich Klingenbach am letzten Spieltag den Klassenerhalt sicherte, ist Horitschon laut Verbandstabelle abgestiegen. Der ASK legt aber Protest gegen die Entscheidung ein. Es bleibt ein Abstiegsdrama ohne Schlusspfiff!

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„Wer rechnet auch damit, dass so ein Fall eintritt?“, bringt es Klingenbach-Trainer Thomas Klemenschitz auf den Punkt. Es ist die wohl kurioseste Geschichte dieser Landesliga-Saison. Die letzte Runde ist zwar absolviert, die (sportlichen) Absteiger besiegelt – und dennoch ist die Geschichte noch lange nicht durch.

Gravierendes Sternchen
Klingenbach feierte am Samstagabend den Klassenerhalt bis in die frühen Morgenstunden. „Da fällt schon einiges an Erleichterung von unseren Schultern. Es hätte aber jeder Verein früher selbst entscheiden können“, so Klemenschitz. Denn Klingenbach, Horitschon und Siegendorf beendeten die Saison punktegleich. Normalerweise würde der direkte Vergleich aller drei Teams entscheiden. Wäre da nicht ein gravierendes Sternchen.

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